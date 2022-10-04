Захарова заявила о вопиющей провокации в отношении посла России в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющей провокацией предложение польских властей послу России публично осудить спецоперацию на Украине. Комментарий Захаровой опубликовал официальный telegram-канал МИД РФ.
По словам Захаровой, 3 октября посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Там ему предложили в обмен на некую поддержку публично выступить против спецоперации Вооруженных сил России на Украине и «отмежеваться от политики нашей страны в целом».
«Решительно осуждаем эту наглую провокацию!» — написала Захарова. Она отметила, что Андреев предложил польскому дипломату не тратить время зря. Сам Андреев такое поведение польской стороны назвал «безграничной наглостью».
Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. По итогам референдумов, четыре освобожденные территории ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — объявили о вступлении в состав России.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющей провокацией предложение польских властей послу России публично осудить спецоперацию на Украине. Комментарий Захаровой опубликовал официальный telegram-канал МИД РФ. По словам Захаровой, 3 октября посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Там ему предложили в обмен на некую поддержку публично выступить против спецоперации Вооруженных сил России на Украине и «отмежеваться от политики нашей страны в целом». «Решительно осуждаем эту наглую провокацию!» — написала Захарова. Она отметила, что Андреев предложил польскому дипломату не тратить время зря. Сам Андреев такое поведение польской стороны назвал «безграничной наглостью». Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. По итогам референдумов, четыре освобожденные территории ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — объявили о вступлении в состав России.