Захарова заявила о вопиющей провокации в отношении посла России в Польше

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова возмущена поведением польских дипломатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющей провокацией предложение польских властей послу России публично осудить спецоперацию на Украине. Комментарий Захаровой опубликовал официальный telegram-канал МИД РФ.

По словам Захаровой, 3 октября посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Там ему предложили в обмен на некую поддержку публично выступить против спецоперации Вооруженных сил России на Украине и «отмежеваться от политики нашей страны в целом».

«Решительно осуждаем эту наглую провокацию!» — написала Захарова. Она отметила, что Андреев предложил польскому дипломату не тратить время зря. Сам Андреев такое поведение польской стороны назвал «безграничной наглостью».

Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. По итогам референдумов, четыре освобожденные территории ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — объявили о вступлении в состав России.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющей провокацией предложение польских властей послу России публично осудить спецоперацию на Украине. Комментарий Захаровой опубликовал официальный telegram-канал МИД РФ. По словам Захаровой, 3 октября посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Там ему предложили в обмен на некую поддержку публично выступить против спецоперации Вооруженных сил России на Украине и «отмежеваться от политики нашей страны в целом». «Решительно осуждаем эту наглую провокацию!» — написала Захарова. Она отметила, что Андреев предложил польскому дипломату не тратить время зря. Сам Андреев такое поведение польской стороны назвал «безграничной наглостью». Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. По итогам референдумов, четыре освобожденные территории ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — объявили о вступлении в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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