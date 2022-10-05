Кремль: Путин не принимал решения изменить статус СВО на контртеррористическую операцию

По словам Пескова, смена статуса спецоперации — прерогатива президента
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решений о смене статуса специальной военной операции на статус контртеррористической операции не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это целиком и полностью прерогатива президента и верховного главнокомандующего. На сегодня никаких решений не принималось. Речь идет об СВО, которая продолжается», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли менять статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию. Его ответ приводит корреспондент URA.RU.
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