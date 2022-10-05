Кремль: Путин не принимал решения изменить статус СВО на контртеррористическую операцию

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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, СВО
По словам Пескова, смена статуса спецоперации — прерогатива президента Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решений о смене статуса специальной военной операции на статус контртеррористической операции не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива президента и верховного главнокомандующего. На сегодня никаких решений не принималось. Речь идет об СВО, которая продолжается», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли менять статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию. Его ответ приводит корреспондент URA.RU.

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Решений о смене статуса специальной военной операции на статус контртеррористической операции не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это целиком и полностью прерогатива президента и верховного главнокомандующего. На сегодня никаких решений не принималось. Речь идет об СВО, которая продолжается», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли менять статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию. Его ответ приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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