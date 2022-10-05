Ключевые сотрудники свердловского главка полиции остались без отпусков

По словам источника, среди сотрудников, перенесших отпуск, есть ключевые руководители Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу несколько сотрудников ГУ МВД по Свердловской области, занимающие значимые (в том числе руководящие) должности, приняли решение не уходить в отпуск в ближайшие месяцы из-за служебных задач. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве.

«Некоторые сотрудники после разговора с руководством приняли решение перенести отпуск на несколько месяцев вперед. Не исключено, что они снова примут такое решение зимой и решат выйти в отпуск только в 2023 году», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такое решение может быть связано с большой загруженностью полицейских и некомплектом в ГУ МВД. Среди сотрудников, перенесших отпуск, есть руководители, без которых выполнение служебных задач значительно усложнилось.

Другой инсайдер URA.RU подчеркнул, что руководство главка никому не запрещало уходить в плановый отпуск. Нет никакого официального документа, мешающего сотрудникам отдыхать, уточнил он.

URA.RU обратилось в кадровое подразделение свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее источник URA.RU сообщал о массовом увольнении сотрудников главка. По словам инсайдера из ГУ МВД по Свердловской области с января ушли в отставку от 10 до 20 ключевых сотрудников, многие из которых занимали руководящую должность. В числе других решил уйти на пенсию глава управления по работе с личным составом Владимир Тиряев.