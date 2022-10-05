В МО РФ опровергли видео с жалующимися мобилизованными в Белгородской области

06 октября 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Мобилизованные военнослужащие не отправлялись в зону проведения СВО, заявили в штабе ЗВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Штаб Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ опроверг тиражируемый в соцсетях видеоролик, на котором мобилизованные военнослужащие, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на то, что они брошены своим командованием. В ведомстве заявили, что данный эшелон не отправлялся в район проведения спецоперации. «Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне „Мулино“, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений», — объяснил источник РИА «Новости» в штабе Западного военного округа. Уточняется, что этот эшелон вовсе не направлялся в зону проведения спецоперации. Также в ведомстве заверили, что выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено, а также военнослужащие обеспечены питанием. Кроме того, журналист Владимир Соловьев, ссылаясь на своего источника, заявил, что Прокуратура РФ уже проводит проверку по этой ситуации. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Штаб Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ опроверг тиражируемый в соцсетях видеоролик, на котором мобилизованные военнослужащие, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на то, что они брошены своим командованием. В ведомстве заявили, что данный эшелон не отправлялся в район проведения спецоперации. «Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне „Мулино“, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений», — объяснил источник РИА «Новости» в штабе Западного военного округа. Уточняется, что этот эшелон вовсе не направлялся в зону проведения спецоперации. Также в ведомстве заверили, что выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено, а также военнослужащие обеспечены питанием. Кроме того, журналист Владимир Соловьев, ссылаясь на своего источника, заявил, что Прокуратура РФ уже проводит проверку по этой ситуации. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.