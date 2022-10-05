05 октября 2022

В МО РФ опровергли видео с жалующимися мобилизованными в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
Мобилизованные военнослужащие не отправлялись в зону проведения СВО, заявили в штабе ЗВО Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Штаб Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ опроверг тиражируемый в соцсетях видеоролик, на котором мобилизованные военнослужащие, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на то, что они брошены своим командованием. В ведомстве заявили, что данный эшелон не отправлялся в район проведения спецоперации.

«Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне „Мулино“, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений», — объяснил источник РИА «Новости» в штабе Западного военного округа.

Уточняется, что этот эшелон вовсе не направлялся в зону проведения спецоперации. Также в ведомстве заверили, что выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено, а также военнослужащие обеспечены питанием. Кроме того, журналист Владимир Соловьев, ссылаясь на своего источника, заявил, что Прокуратура РФ уже проводит проверку по этой ситуации.

В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штаб Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ опроверг тиражируемый в соцсетях видеоролик, на котором мобилизованные военнослужащие, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на то, что они брошены своим командованием. В ведомстве заявили, что данный эшелон не отправлялся в район проведения спецоперации. «Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне „Мулино“, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений», — объяснил источник РИА «Новости» в штабе Западного военного округа. Уточняется, что этот эшелон вовсе не направлялся в зону проведения спецоперации. Также в ведомстве заверили, что выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено, а также военнослужащие обеспечены питанием. Кроме того, журналист Владимир Соловьев, ссылаясь на своего источника, заявил, что Прокуратура РФ уже проводит проверку по этой ситуации. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...