Турция и Армения впервые проведут переговоры по вопросу открытия границы

СМИ сообщили о первых переговорах Турции и Армении по вопросу открытия общей границы. Встреча запланирована на начало следующей недели, передает телеканал NTV со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
Делегация во главе с послом Сердаром Кылычем направится в Армению через КПП Алиджан. На переговорах могут обсудить шаги по нормализации двусторонних отношений и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Ранее замглавы парламента Армении Рубен Рубинян и Кылыч согласовали возобновление грузовых авиарейсов, подготовку инфраструктуры для открытия границы, упрощение визовых процедур для дипломатов и возможность пересечения границы гражданами третьих стран. Однако эти решения пока не вступили в силу.
Переговоры состоятся впервые после соглашения о Зангезурском коридоре — так называемом «маршруте Трампа». Всего Кылыч и Рубинян провели пять встреч, последняя из которых прошла на КПП в июле 2024 года. В августе 2025 года, по итогам переговоров в Вашингтоне с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президентов США Дональда Трампа и Азербайджана Ильхама Алиева, была принята декларация о подготовке текста мирного соглашения между Ереваном и Баку. Армения также согласилась сотрудничать в рамках проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, а граница закрыта с 1993 года. Причинами остаются позиция Анкары по Карабаху и ее негативная реакция на процесс международного признания геноцида армян 1915 года. Первые шаги по нормализации были сделаны в январе 2022 года в Москве, после чего прошел ряд встреч в Вене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.