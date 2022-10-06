Мобилизованный свердловчанин рассказал, как мирное население ЛНР помогает российским бойцам

Мобилизованный свердловчанин заявил, что мирное население ЛНР помогает российским бойцам

07 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Житель Серова отправился в ЛНР в качестве мобилизованного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Серова (Свердловская область) Сергей, который участвует в спецоперации на Украине в качестве мобилизованного, заявил, что мирное население в Луганской народной республике поддерживает военных, которые защищают их землю. Слова участника передает пресс-служба Центрального военного округа. «Когда поддержка от местного мирного населения происходит, то, конечно, это бодрит. Ты понимаешь, за что ты здесь [борешься] — не только за свою семью, но и за тех, кто не может за себя постоять. Ты пришел и спасаешь жизни, чтобы люди жили спокойно, без страха, что к ним постучится непонятный человек в дверь и скажет: „Отдавай мне все свое“. [И сделает это] без какого-либо на то права», — рассказал участник спецоперации Сергей. По словам мужчины, в ЛНР он заметил, как ВСУ бесчеловечно относится к местным жителям и применяет к ним силу. Также участника СВО возмущает, что Запад начинает активно пропагандировать детям нетрадиционные отношения. «Ребенок — он и есть ребенок, ему нужны традиционные ценности, чтобы у него сформировалось правильное понимание того, как мир устроен и что нужно делать, чтобы он не превращался в ад, каким он сейчас начинает становиться», — заявил серовец. До спецоперации мужчина работал на Надеждинском металлургическом заводе оператором доменных печей. На фронт попал по повестке — о ней ему сообщил мастер цеха. Как рассказал Сергей, он отлично понимал, что необходимо отправляться в зону боевых действий и помогать жителям ЛНР. По признанию мужчины, когда он вспоминает о своей семье, то эмоции берут свое. «Стараюсь держать себя в руках и больше уже думать о том, как здесь себя вести, чтобы там [в России] они спали спокойно. А здесь надо защищать», — заявит мобилизованный. О старте частичной мобилизации в России президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч бойцов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. После подготовки и слаживания, мужчины будут отправлены в зону проведения СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Серова (Свердловская область) Сергей, который участвует в спецоперации на Украине в качестве мобилизованного, заявил, что мирное население в Луганской народной республике поддерживает военных, которые защищают их землю. Слова участника передает пресс-служба Центрального военного округа. «Когда поддержка от местного мирного населения происходит, то, конечно, это бодрит. Ты понимаешь, за что ты здесь [борешься] — не только за свою семью, но и за тех, кто не может за себя постоять. Ты пришел и спасаешь жизни, чтобы люди жили спокойно, без страха, что к ним постучится непонятный человек в дверь и скажет: „Отдавай мне все свое“. [И сделает это] без какого-либо на то права», — рассказал участник спецоперации Сергей. По словам мужчины, в ЛНР он заметил, как ВСУ бесчеловечно относится к местным жителям и применяет к ним силу. Также участника СВО возмущает, что Запад начинает активно пропагандировать детям нетрадиционные отношения. «Ребенок — он и есть ребенок, ему нужны традиционные ценности, чтобы у него сформировалось правильное понимание того, как мир устроен и что нужно делать, чтобы он не превращался в ад, каким он сейчас начинает становиться», — заявил серовец. До спецоперации мужчина работал на Надеждинском металлургическом заводе оператором доменных печей. На фронт попал по повестке — о ней ему сообщил мастер цеха. Как рассказал Сергей, он отлично понимал, что необходимо отправляться в зону боевых действий и помогать жителям ЛНР. По признанию мужчины, когда он вспоминает о своей семье, то эмоции берут свое. «Стараюсь держать себя в руках и больше уже думать о том, как здесь себя вести, чтобы там [в России] они спали спокойно. А здесь надо защищать», — заявит мобилизованный. О старте частичной мобилизации в России президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч бойцов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. После подготовки и слаживания, мужчины будут отправлены в зону проведения СВО.