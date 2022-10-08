Крымским туристам продлят бесплатное проживание в отелях

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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, море, крым, пляж, отдых, юг, таврида, черное, Судак
Туристам в крымских отелях продлят бесплатное проживание Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Туристам, отдыхающим в Крыму, в связи с инцидентом на Крымском мосту продлят бесплатное проживание в отелях и санаториях. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей», — написала в своем telegram-канале Догузова. Она призвала бизнес оказать всяческую помощь отдыхающим и отметила, что туристическому бизнесу будут направлены меры поддержки.

Для тех, кто отправился в Крым автомобильным транспортом будут развернуты пункты питания и обогрева. Тем, кто приобрел билет на поездку на полуостров, вернут деньги. Что касается организованных туристических туров, то здесь возможен перенос поездки на другую дату, либо замена на другую путевку.

Сегодня 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Автобусные и железнодорожные рейсы в Крым временно отменили.

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Туристам, отдыхающим в Крыму, в связи с инцидентом на Крымском мосту продлят бесплатное проживание в отелях и санаториях. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей», — написала в своем telegram-канале Догузова. Она призвала бизнес оказать всяческую помощь отдыхающим и отметила, что туристическому бизнесу будут направлены меры поддержки. Для тех, кто отправился в Крым автомобильным транспортом будут развернуты пункты питания и обогрева. Тем, кто приобрел билет на поездку на полуостров, вернут деньги. Что касается организованных туристических туров, то здесь возможен перенос поездки на другую дату, либо замена на другую путевку. Сегодня 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Автобусные и железнодорожные рейсы в Крым временно отменили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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