07 октября 2022

В свердловском детском саду собрали 16 коробок с гуманитарной помощью мобилизованным

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, стулья, столы, дошкольное учреждение
Родители и коллектив детского сада №24 в Дегтярске приняли активное участие в сборе помощи военным Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В городе Дегтярск (Свердловская область) гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин собрали в детском саду. Родители и коллектив одного из садов приготовили мобилизованным 16 коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила администрация Дегтярска в соцсетях.

«В городе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных лиц и военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи коллектив и родители детского сада №24. Спасибо за отзывчивость и доброту», — говорится в посте чиновников.

Всего из детского сада передали 16 коробок с необходимыми для мобилизованных вещами — консервами, газовыми баллонами, средствами гигиены, таблетками, чаем и сгущенкой. Сбор вещей продолжается, принести необходимые мобилизованным товары жители Дегтярска могут в пункт сбора на Шевченко, 12.

В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В детском саду для военнослужащих собрали 16 коробок вещей
Фото:

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В городе Дегтярск (Свердловская область) гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин собрали в детском саду. Родители и коллектив одного из садов приготовили мобилизованным 16 коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила администрация Дегтярска в соцсетях. «В городе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных лиц и военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи коллектив и родители детского сада №24. Спасибо за отзывчивость и доброту», — говорится в посте чиновников. Всего из детского сада передали 16 коробок с необходимыми для мобилизованных вещами — консервами, газовыми баллонами, средствами гигиены, таблетками, чаем и сгущенкой. Сбор вещей продолжается, принести необходимые мобилизованным товары жители Дегтярска могут в пункт сбора на Шевченко, 12. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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