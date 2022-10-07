В свердловском детском саду собрали 16 коробок с гуманитарной помощью мобилизованным

08 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Родители и коллектив детского сада №24 в Дегтярске приняли активное участие в сборе помощи военным Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В городе Дегтярск (Свердловская область) гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин собрали в детском саду. Родители и коллектив одного из садов приготовили мобилизованным 16 коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила администрация Дегтярска в соцсетях. «В городе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных лиц и военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи коллектив и родители детского сада №24. Спасибо за отзывчивость и доброту», — говорится в посте чиновников. Всего из детского сада передали 16 коробок с необходимыми для мобилизованных вещами — консервами, газовыми баллонами, средствами гигиены, таблетками, чаем и сгущенкой. Сбор вещей продолжается, принести необходимые мобилизованным товары жители Дегтярска могут в пункт сбора на Шевченко, 12. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В детском саду для военнослужащих собрали 16 коробок вещей Фото: администрация ГО Дегтярский, vk.com

В городе Дегтярск (Свердловская область) гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин собрали в детском саду. Родители и коллектив одного из садов приготовили мобилизованным 16 коробок с необходимыми вещами. Об этом сообщила администрация Дегтярска в соцсетях. «В городе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных лиц и военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи коллектив и родители детского сада №24. Спасибо за отзывчивость и доброту», — говорится в посте чиновников. Всего из детского сада передали 16 коробок с необходимыми для мобилизованных вещами — консервами, газовыми баллонами, средствами гигиены, таблетками, чаем и сгущенкой. Сбор вещей продолжается, принести необходимые мобилизованным товары жители Дегтярска могут в пункт сбора на Шевченко, 12. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).