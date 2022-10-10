10 октября 2022

Мэрия Челябинска не смогла продать недостроенные торговый центр, автосервис и отель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейский молоток, молоток, заседание, суд
На аукционы не было подано ни одной заявки Фото:

Мэрия Челябинска не смогла продать три недостроенных объекта под торгово-развлекательный комплекс, автосервис и отель, изъятых по решению суда и выставленных на торги. На момент проведения аукционов не было подано ни одной заявки, говорится на сайте мэрии.

«Аукционы признаны несостоявшимися. Не подано ни одной заявки», — указано в сообщениях

Невостребованным оказался недостроенный торгово-развлекательный с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой по улице Братьев Кашириных в Калининском районе площадью 6 тыс. 491 квадратных метров. Стартовая цена лота составила 302 млн 770 тыс. рублей.

Также мэрия не смогла продать с торгов недостроенный автосервис с магазином и кафе, в прошлом принадлежавший семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Объект площадью 1210,80 квадратных метров со степенью готовности 10% находится в Челябинске по Копейскому шоссе. Начальная цена лота — 3 млн 690 тысяч рублей. В

В это же время сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы, которая находится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе. Стоимость недостроя на аукционе составила 12 миллионов 384 тысяч рублей.

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Мэрия Челябинска не смогла продать три недостроенных объекта под торгово-развлекательный комплекс, автосервис и отель, изъятых по решению суда и выставленных на торги. На момент проведения аукционов не было подано ни одной заявки, говорится на сайте мэрии. «Аукционы признаны несостоявшимися. Не подано ни одной заявки», — указано в сообщениях Невостребованным оказался недостроенный торгово-развлекательный с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой по улице Братьев Кашириных в Калининском районе площадью 6 тыс. 491 квадратных метров. Стартовая цена лота составила 302 млн 770 тыс. рублей. Также мэрия не смогла продать с торгов недостроенный автосервис с магазином и кафе, в прошлом принадлежавший семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Объект площадью 1210,80 квадратных метров со степенью готовности 10% находится в Челябинске по Копейскому шоссе. Начальная цена лота — 3 млн 690 тысяч рублей. В В это же время сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы, которая находится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе. Стоимость недостроя на аукционе составила 12 миллионов 384 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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