10 октября 2022

Мэрия раскрыла, сколько екатеринбуржцев призовут в армию до Нового года

Власти Екатеринбурга отчитались о сокращении числа призывников
© Служба новостей «URA.RU»
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В целом по стране планируется призвать 120 тысяч срочников Фото:

В рамках осеннего призыва в ряды ВС РФ должны отправиться 736 екатеринбуржцев — меньше, чем в предыдущие два года. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности сообщил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.

«Призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Общее задание для Екатеринбурга — 736 призывников. Для сравнения — осенью 2020 года было более 1000 человек, осенью 2021 года — 741. То есть у нас идет снижение количества отправляемых в войска в течение трех последних лет», — отметил Клюжин. Трансляция его выступления велась на youtube-канале гордумы.

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Под осенний призыв в ЦВО попадет на три тысячи срочников меньше, чем год назад

Председатель думской комиссии Сергей Воронин, в свою очередь, еще раз напомнил, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону спецоперации РФ на Украине. Также Воронин анонсировал, что в преддверии старта призывной кампании состоится выступление военкома области Сергея Чиркова.

Как писало URA.RU, начало осеннего призыва в России было отложено на месяц — с 1 октября на 1 ноября. В Кремле это объяснили желанием не перегружать военкоматы, задействованные в частичной мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В рамках осеннего призыва в ряды ВС РФ должны отправиться 736 екатеринбуржцев — меньше, чем в предыдущие два года. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности сообщил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. «Призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Общее задание для Екатеринбурга — 736 призывников. Для сравнения — осенью 2020 года было более 1000 человек, осенью 2021 года — 741. То есть у нас идет снижение количества отправляемых в войска в течение трех последних лет», — отметил Клюжин. Трансляция его выступления велась на youtube-канале гордумы. Председатель думской комиссии Сергей Воронин, в свою очередь, еще раз напомнил, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону спецоперации РФ на Украине. Также Воронин анонсировал, что в преддверии старта призывной кампании состоится выступление военкома области Сергея Чиркова. Как писало URA.RU, начало осеннего призыва в России было отложено на месяц — с 1 октября на 1 ноября. В Кремле это объяснили желанием не перегружать военкоматы, задействованные в частичной мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.
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