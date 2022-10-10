Мэрия раскрыла, сколько екатеринбуржцев призовут в армию до Нового года

Власти Екатеринбурга отчитались о сокращении числа призывников

11 октября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В целом по стране планируется призвать 120 тысяч срочников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках осеннего призыва в ряды ВС РФ должны отправиться 736 екатеринбуржцев — меньше, чем в предыдущие два года. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности сообщил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. «Призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Общее задание для Екатеринбурга — 736 призывников. Для сравнения — осенью 2020 года было более 1000 человек, осенью 2021 года — 741. То есть у нас идет снижение количества отправляемых в войска в течение трех последних лет», — отметил Клюжин. Трансляция его выступления велась на youtube-канале гордумы. Новость по теме Под осенний призыв в ЦВО попадет на три тысячи срочников меньше, чем год назад Председатель думской комиссии Сергей Воронин, в свою очередь, еще раз напомнил, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону спецоперации РФ на Украине. Также Воронин анонсировал, что в преддверии старта призывной кампании состоится выступление военкома области Сергея Чиркова. Как писало URA.RU, начало осеннего призыва в России было отложено на месяц — с 1 октября на 1 ноября. В Кремле это объяснили желанием не перегружать военкоматы, задействованные в частичной мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.

В рамках осеннего призыва в ряды ВС РФ должны отправиться 736 екатеринбуржцев — меньше, чем в предыдущие два года. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности сообщил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. «Призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Общее задание для Екатеринбурга — 736 призывников. Для сравнения — осенью 2020 года было более 1000 человек, осенью 2021 года — 741. То есть у нас идет снижение количества отправляемых в войска в течение трех последних лет», — отметил Клюжин. Трансляция его выступления велась на youtube-канале гордумы. Председатель думской комиссии Сергей Воронин, в свою очередь, еще раз напомнил, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону спецоперации РФ на Украине. Также Воронин анонсировал, что в преддверии старта призывной кампании состоится выступление военкома области Сергея Чиркова. Как писало URA.RU, начало осеннего призыва в России было отложено на месяц — с 1 октября на 1 ноября. В Кремле это объяснили желанием не перегружать военкоматы, задействованные в частичной мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.