Под осенний призыв в ЦВО попадет на три тысячи срочников меньше, чем год назад

01 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

В ЦВО рассказали, что в этом году на срочную военную службу призовут 54 тысячи человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На срочную военную службу в Центральном военном округе в этом году отправятся свыше 51 тысячи человек, это на три тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба округа. «Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тысячи человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тысяч граждан», — рассказали ТАСС в ЦВО. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России.

На срочную военную службу в Центральном военном округе в этом году отправятся свыше 51 тысячи человек, это на три тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба округа. «Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тысячи человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тысяч граждан», — рассказали ТАСС в ЦВО. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России.