30 сентября 2022

Под осенний призыв в ЦВО попадет на три тысячи срочников меньше, чем год назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, военкомат, призывник
В ЦВО рассказали, что в этом году на срочную военную службу призовут 54 тысячи человек Фото:

На срочную военную службу в Центральном военном округе в этом году отправятся свыше 51 тысячи человек, это на три тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тысячи человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тысяч граждан», — рассказали ТАСС в ЦВО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России.

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На срочную военную службу в Центральном военном округе в этом году отправятся свыше 51 тысячи человек, это на три тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба округа. «Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тысячи человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тысяч граждан», — рассказали ТАСС в ЦВО. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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