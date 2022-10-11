Госдеп США: Россия и Украина обязаны переговорить между собой

В США призвали РФ и Украину урегулировать конфликт между собой, а не обсуждать его с Западом

12 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В США настаивают на проведении переговоров между РФ и Украиной Фото: Regnum новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина, должны провести переговоры, прежде всего, между собой, не отвлекаясь на разговоры с Западом. Так считает официальный представитель госдепа США Нед Прайс. «Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости». Так Прайс отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы вести переговоры о спецоперации со странами Запада. Ранее Лавров предрек, что президент Украины Владимир Зеленский позже забудет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.

Россия и Украина, должны провести переговоры, прежде всего, между собой, не отвлекаясь на разговоры с Западом. Так считает официальный представитель госдепа США Нед Прайс. «Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости». Так Прайс отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы вести переговоры о спецоперации со странами Запада. Ранее Лавров предрек, что президент Украины Владимир Зеленский позже забудет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.