Госдеп США: Россия и Украина обязаны переговорить между собой

В США настаивают на проведении переговоров между РФ и Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина, должны провести переговоры, прежде всего, между собой, не отвлекаясь на разговоры с Западом. Так считает официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
«Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости». Так Прайс отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы вести переговоры о спецоперации со странами Запада.
Ранее Лавров предрек, что президент Украины Владимир Зеленский позже забудет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.
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