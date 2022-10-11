11 октября 2022

Госдеп США: Россия и Украина обязаны переговорить между собой

В США призвали РФ и Украину урегулировать конфликт между собой, а не обсуждать его с Западом
© Служба новостей «URA.RU»
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В США настаивают на проведении переговоров между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина, должны провести переговоры, прежде всего, между собой, не отвлекаясь на разговоры с Западом. Так считает официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

«Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости». Так Прайс отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы вести переговоры о спецоперации со странами Запада.

Ранее Лавров предрек, что президент Украины Владимир Зеленский позже забудет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.

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Россия и Украина, должны провести переговоры, прежде всего, между собой, не отвлекаясь на разговоры с Западом. Так считает официальный представитель госдепа США Нед Прайс. «Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — отметил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости». Так Прайс отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы вести переговоры о спецоперации со странами Запада. Ранее Лавров предрек, что президент Украины Владимир Зеленский позже забудет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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