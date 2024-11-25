Товары на Wildberries разрешили брать в кредит

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Для активации новой функции нужно обновить приложение
Для активации новой функции нужно обновить приложение Фото:

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила услугу потребительского кредитования для покупок через мобильное приложение, сделав данную функцию доступной для всех клиентов маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

«Wildberries & Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении», — рассказали в компании ТАСС. Уточняется, что теперь при совершении покупок на сумму от 30 тысяч рублей, в зависимости от категории товаров, покупатели могут воспользоваться опцией оплаты «в кредит».

Функция кредитования до этого была доступна только при заказах через веб-сайт Wildberries. С введением этой возможности в мобильное приложение, она стала доступна всем пользователям из России. Для активации новой функции необходимо обновить приложение.

Ранее, на северо-востоке Москвы мужчина открыл незаконный пункт выдачи Wildberries в своем доме, соседи пожаловались на него в Мосжилинспекцию. Москвич сделал перепланировку помещения в доме, но не узаконил ее, передает НСН.

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Объединенная компания Wildberries и Russ запустила услугу потребительского кредитования для покупок через мобильное приложение, сделав данную функцию доступной для всех клиентов маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. «Wildberries & Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении», — рассказали в компании ТАСС. Уточняется, что теперь при совершении покупок на сумму от 30 тысяч рублей, в зависимости от категории товаров, покупатели могут воспользоваться опцией оплаты «в кредит». Функция кредитования до этого была доступна только при заказах через веб-сайт Wildberries. С введением этой возможности в мобильное приложение, она стала доступна всем пользователям из России. Для активации новой функции необходимо обновить приложение. Ранее, на северо-востоке Москвы мужчина открыл незаконный пункт выдачи Wildberries в своем доме, соседи пожаловались на него в Мосжилинспекцию. Москвич сделал перепланировку помещения в доме, но не узаконил ее, передает НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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