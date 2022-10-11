Лавров заявил о незначительности позиции Зеленского по переговорам

Зеленский может поменять решение о мирных переговорах с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский может в будущем забыть про запрет переговоров с Россией по указке Вашингтона или Лондона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не исключаю, что Зеленский как запретил переговоры, так потом и забудет про это», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.
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