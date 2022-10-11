Лавров заявил о незначительности позиции Зеленского по переговорам

Лавров: в будущем Зеленский может поменять решение об отмене переговоров с Россией
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский может поменять решение о мирных переговорах с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может в будущем забыть про запрет переговоров с Россией по указке Вашингтона или Лондона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не исключаю, что Зеленский как запретил переговоры, так потом и забудет про это», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский может в будущем забыть про запрет переговоров с Россией по указке Вашингтона или Лондона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не исключаю, что Зеленский как запретил переговоры, так потом и забудет про это», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что из Вашингтона или Лондона может прийти любой приказ Украине по переговорам с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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