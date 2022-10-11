На челябинской Кировке продают офисное помещение

Нежилое помещение находится в доме напротив Заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На главной пешеходной улице Челябинска продается нежилое помещение площадью 176 кв. м. Информация об этом выложена в Интернете. В качестве продавца указано частное лицо.

«Магазин на главной пешеходной улице города, с хорошим ремонтом, первый этаж. Тип сделки — продажа», — сказано на сайте объявлений «Авито».

По адресу, указанному продавцом — Кирова, 177, можно определить, что помещение находится в доме, расположенном напротив областного Заксобрания. Сейчас помещение сдается в аренду.

Стоимость продаваемой недвижимости составляет 25 млн рублей, то есть 142 тысячи 45 рублей за кв. м.

Ранее на «Авито» было выложено объявление о продаже на северо-западе Челябинска земельного участка под строительство ТРК стоимостью 150 млн рублей.