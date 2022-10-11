11 октября 2022

На челябинской Кировке продают офисное помещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярнбомбинг на улице Кирова. Челябинск, улица кирова, кировка, гетры, чулки на деревьях, ярнбомбинг
Нежилое помещение находится в доме напротив Заксобрания Фото:

На главной пешеходной улице Челябинска продается нежилое помещение площадью 176 кв. м. Информация об этом выложена в Интернете. В качестве продавца указано частное лицо.

«Магазин на главной пешеходной улице города, с хорошим ремонтом, первый этаж. Тип сделки — продажа», — сказано на сайте объявлений «Авито».

По адресу, указанному продавцом — Кирова, 177, можно определить, что помещение находится в доме, расположенном напротив областного Заксобрания. Сейчас помещение сдается в аренду.

Стоимость продаваемой недвижимости составляет 25 млн рублей, то есть 142 тысячи 45 рублей за кв. м.

Ранее на «Авито» было выложено объявление о продаже на северо-западе Челябинска земельного участка под строительство ТРК стоимостью 150 млн рублей.

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На главной пешеходной улице Челябинска продается нежилое помещение площадью 176 кв. м. Информация об этом выложена в Интернете. В качестве продавца указано частное лицо. «Магазин на главной пешеходной улице города, с хорошим ремонтом, первый этаж. Тип сделки — продажа», — сказано на сайте объявлений «Авито». По адресу, указанному продавцом — Кирова, 177, можно определить, что помещение находится в доме, расположенном напротив областного Заксобрания. Сейчас помещение сдается в аренду. Стоимость продаваемой недвижимости составляет 25 млн рублей, то есть 142 тысячи 45 рублей за кв. м. Ранее на «Авито» было выложено объявление о продаже на северо-западе Челябинска земельного участка под строительство ТРК стоимостью 150 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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