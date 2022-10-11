11 октября 2022

Миасский завод отремонтировал танковые тренажеры для дивизии в Чебаркуле

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Алексей Текслер посетил мобилизованных жителей региона
Алексей Текслер в Чебаркуле ознакомился с работой тренажеров Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) провел ремонт танковых тренажеров для дивизии Чебаркуля. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, работу выполнили по просьбе губернатора Алексея Текслера.

«Помогли чебаркульской дивизии с ремонтом трех тренажеров. Настраивали электронику. Еще два агрегата военные отправили производителю, который восстановит работоспособность у себя на предприятии», — рассказали URA.RU на автозаводе «Урал».

В настоящее время в чебаркульской дивизии организован учебный центр для мобилизованных. Призванные граждане проходят боевое слаживание. В ближайшее время на территории воинской части развернется палаточный городок для тысяч вновь прибывших из запаса.

11 октября в Чебаркуль региональное отделение «Единой России» отправило по призыву губернатора региона Алексея Текслера 432 комплекта спальных мешков и ковриков. Частичная мобилизация в РФ проводится с 21 сентября. В Челябинской области план призыва выполнен на 70%.

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Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) провел ремонт танковых тренажеров для дивизии Чебаркуля. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, работу выполнили по просьбе губернатора Алексея Текслера. «Помогли чебаркульской дивизии с ремонтом трех тренажеров. Настраивали электронику. Еще два агрегата военные отправили производителю, который восстановит работоспособность у себя на предприятии», — рассказали URA.RU на автозаводе «Урал». В настоящее время в чебаркульской дивизии организован учебный центр для мобилизованных. Призванные граждане проходят боевое слаживание. В ближайшее время на территории воинской части развернется палаточный городок для тысяч вновь прибывших из запаса. 11 октября в Чебаркуль региональное отделение «Единой России» отправило по призыву губернатора региона Алексея Текслера 432 комплекта спальных мешков и ковриков. Частичная мобилизация в РФ проводится с 21 сентября. В Челябинской области план призыва выполнен на 70%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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