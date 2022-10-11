Миасский завод отремонтировал танковые тренажеры для дивизии в Чебаркуле

Алексей Текслер в Чебаркуле ознакомился с работой тренажеров Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

новость из сюжета Мобилизация в России

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) провел ремонт танковых тренажеров для дивизии Чебаркуля. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, работу выполнили по просьбе губернатора Алексея Текслера.

«Помогли чебаркульской дивизии с ремонтом трех тренажеров. Настраивали электронику. Еще два агрегата военные отправили производителю, который восстановит работоспособность у себя на предприятии», — рассказали URA.RU на автозаводе «Урал».

В настоящее время в чебаркульской дивизии организован учебный центр для мобилизованных. Призванные граждане проходят боевое слаживание. В ближайшее время на территории воинской части развернется палаточный городок для тысяч вновь прибывших из запаса.

11 октября в Чебаркуль региональное отделение «Единой России» отправило по призыву губернатора региона Алексея Текслера 432 комплекта спальных мешков и ковриков. Частичная мобилизация в РФ проводится с 21 сентября. В Челябинской области план призыва выполнен на 70%.