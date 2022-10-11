Пермячка напала с ножом на брата из-за бутылки алкоголя

В Кизеле (Пермский край) женщина набросилась с ножом на брата. Причиной тому стала бутылка алкоголя, которую мужчина хотел унести из дома. Подробности о преступлении и наказании рассказали в краевом ГУ МВД.
«В январе в дежурную часть поступило сообщение от медиков, что к ним обратился мужчина с колото-резаными ранами шеи и затылка. В ходе расследования было установлено, что мужчина пришел в гости к сестре и ее сожителю распивать алкогольные напитки, когда гражданский муж сестры уснул, пермяк взял принесенный с собой алкоголь и стал уходить из гостей. Увидев это, сестра схватила нож и трижды ударила брата по затылку и шее», — сообщили в полиции.
Пострадавший мужчина обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Эксперты установили, что своими действиями сестра нанесла пермяку легкий вред здоровью. Суд признал женщину виновной и отправил ее в тюрьму на один год и четыре месяца.
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