Пермские поисковики оценили условия проживания мобилизованных в Елани

Пермские поисковики попробовали обед мобилизованных в Елани

Активисты высоко оценили питание мобилизованных (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Члены пермского «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» съездили в учебную часть в Елани, чтобы узнать у мобилизованных, в каких условиях они проживают и какая помощь им необходима. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В полевом лагере созданы все условия для комфортной жизни солдат: в палатках тепло, проведена электрическая сеть, солдаты своими силами поддерживают порядок и чистоту», — пишут поисковики в посте. Для солдат организовано трехразовое питание в столовой, кормят вкусно, порции большие, отмечают активисты.

Поисковики пообщались с мобилизованными, узнали об их нуждах. Списки необходимого составлены, ребята из отряда планируют организовать всю возможную помощь пермским солдатам.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.