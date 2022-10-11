11 октября 2022

Пермские поисковики оценили условия проживания мобилизованных в Елани

Пермские поисковики попробовали обед мобилизованных в Елани
© Служба новостей «URA.RU»
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Жанровые фотографии. Пермь, компот, общепит, винегрет, еда, котлета, обед, столовая, еда в столовой, еда на подносе
Активисты высоко оценили питание мобилизованных (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Члены пермского «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» съездили в учебную часть в Елани, чтобы узнать у мобилизованных, в каких условиях они проживают и какая помощь им необходима. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В полевом лагере созданы все условия для комфортной жизни солдат: в палатках тепло, проведена электрическая сеть, солдаты своими силами поддерживают порядок и чистоту», — пишут поисковики в посте. Для солдат организовано трехразовое питание в столовой, кормят вкусно, порции большие, отмечают активисты.

Поисковики пообщались с мобилизованными, узнали об их нуждах. Списки необходимого составлены, ребята из отряда планируют организовать всю возможную помощь пермским солдатам.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.

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Члены пермского «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» съездили в учебную часть в Елани, чтобы узнать у мобилизованных, в каких условиях они проживают и какая помощь им необходима. Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В полевом лагере созданы все условия для комфортной жизни солдат: в палатках тепло, проведена электрическая сеть, солдаты своими силами поддерживают порядок и чистоту», — пишут поисковики в посте. Для солдат организовано трехразовое питание в столовой, кормят вкусно, порции большие, отмечают активисты. Поисковики пообщались с мобилизованными, узнали об их нуждах. Списки необходимого составлены, ребята из отряда планируют организовать всю возможную помощь пермским солдатам. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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