Появилось видео аварии свердловских полицейских, устроивших погоню за мотоциклистом

Момент аварии устроивших погоню полицейских в Каменске-Уральском попал на видео

13 октября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Полицейские попали в аварию в Каменске-Уральском 11 октября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Момент аварии полицейских, устроивших погоню в Каменске-Уральском (Свердловская область), попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсети. На опубликованных в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» кадрах видно, как белая Lada Vesta не уступила дорогу патрульному автомобилю Skoda Octavia. Полицейский автомобиль в это время преследовал мотоциклиста. ДТП произошло 11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская. В результате аварии пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Lada. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский автомобиль из-за аварии остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.

Момент аварии полицейских, устроивших погоню в Каменске-Уральском (Свердловская область), попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсети. На опубликованных в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» кадрах видно, как белая Lada Vesta не уступила дорогу патрульному автомобилю Skoda Octavia. Полицейский автомобиль в это время преследовал мотоциклиста. ДТП произошло 11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская. В результате аварии пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Lada. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский автомобиль из-за аварии остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.