Появилось видео аварии свердловских полицейских, устроивших погоню за мотоциклистом

Момент аварии полицейских, устроивших погоню в Каменске-Уральском (Свердловская область), попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсети.
На опубликованных в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» кадрах видно, как белая Lada Vesta не уступила дорогу патрульному автомобилю Skoda Octavia. Полицейский автомобиль в это время преследовал мотоциклиста.
ДТП произошло 11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская. В результате аварии пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Lada.
Ранее URA.RU сообщало, что полицейский автомобиль из-за аварии остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.
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