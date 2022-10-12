12 октября 2022

Появилось видео аварии свердловских полицейских, устроивших погоню за мотоциклистом

Момент аварии устроивших погоню полицейских в Каменске-Уральском попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Полицейские попали в аварию в Каменске-Уральском 11 октября Фото:

Момент аварии полицейских, устроивших погоню в Каменске-Уральском (Свердловская область), попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсети.

На опубликованных в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» кадрах видно, как белая Lada Vesta не уступила дорогу патрульному автомобилю Skoda Octavia. Полицейский автомобиль в это время преследовал мотоциклиста.

ДТП произошло 11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская. В результате аварии пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Lada.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейский автомобиль из-за аварии остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.

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Момент аварии полицейских, устроивших погоню в Каменске-Уральском (Свердловская область), попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсети. На опубликованных в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» кадрах видно, как белая Lada Vesta не уступила дорогу патрульному автомобилю Skoda Octavia. Полицейский автомобиль в это время преследовал мотоциклиста. ДТП произошло 11 октября в 14:05 в районе дома 26 по улице Октябрьская. В результате аварии пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Lada. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский автомобиль из-за аварии остановился поперек проезжей части. На дороге временно образовался затор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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