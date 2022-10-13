В СНТ «Восход» огонь распространился на площади 300 квадратных метров Фото: ИА «Ночные новости»

В садовом товариществе «Восход» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, сгорели два дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 20:44 поступило сообщение о пожаре в СНТ „Восход“. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два садовых домика и надворные постройки на площади 400 квадратных. В 22:38 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано», — рассказали в МЧС.

Пожар тушили 20 спасателей и пять единиц пожарной техники. Так как была угроза распространения огня на соседние дома, спасатели приняли решение поднять ранг пожара, чтобы привлечь дополнительные силы. Информации о пострадавших нет. Теперь спасатели занимаются разбором и проливкой сгоревших конструкций.

Очевидцы добавляют, что рядом с горящим участком находилась цистерна на 30 тонн воды, но с первыми заморозками пожарный резервуар слили, и в момент пожара он был пустой. Спасателям пришлось искать другие источники воды.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»