Лидер группы «Чайф» Шахрин оценил патриотичные песни певца Shaman

Музыкант Шахрин: певец Shaman — это очень своевременно и востребовано

15 октября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Владимир Шахрин рассказал, что слышал у певца Shaman две песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Песни Ярослава Дронова (Shaman) очень своевременные и востребованные, и это подтверждает количество просмотров на его клипах. Такое мнение высказал лидер свердловской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. «Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано», — цитирует Шахрина издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». Ранее высокую оценку творчеству музыканта Shaman дал лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Один из самых популярных треков Дронова — «Я русский» — больше месяца держался на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 17 млн просмотров.

Песни Ярослава Дронова (Shaman) очень своевременные и востребованные, и это подтверждает количество просмотров на его клипах. Такое мнение высказал лидер свердловской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. «Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано», — цитирует Шахрина издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». Ранее высокую оценку творчеству музыканта Shaman дал лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Один из самых популярных треков Дронова — «Я русский» — больше месяца держался на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 17 млн просмотров.