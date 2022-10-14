14 октября 2022

Лидер группы «Чайф» Шахрин оценил патриотичные песни певца Shaman

Музыкант Шахрин: певец Shaman — это очень своевременно и востребовано
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, шахрин владимир, группа чайф
Владимир Шахрин рассказал, что слышал у певца Shaman две песни Фото:

Песни Ярослава Дронова (Shaman) очень своевременные и востребованные, и это подтверждает количество просмотров на его клипах. Такое мнение высказал лидер свердловской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

«Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано», — цитирует Шахрина издание «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Ранее высокую оценку творчеству музыканта Shaman дал лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Один из самых популярных треков Дронова — «Я русский» — больше месяца держался на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 17 млн просмотров.

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Песни Ярослава Дронова (Shaman) очень своевременные и востребованные, и это подтверждает количество просмотров на его клипах. Такое мнение высказал лидер свердловской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. «Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано», — цитирует Шахрина издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». Ранее высокую оценку творчеству музыканта Shaman дал лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Один из самых популярных треков Дронова — «Я русский» — больше месяца держался на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 17 млн просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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