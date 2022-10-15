Пожарная охрана засудила пермский детский сад

После рассмотрения дела суд встал на сторону пожарных Фото: Владимир Жабриков

Пермская краевая «Добровольная пожарная охрана» в суде добилась выплаты долга от одного из дошкольных образовательных учреждений краевой столицы. Судебный приказ опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Пермского края.

«Взыскать с должника — муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IТ мир» г. Перми задолженность в размере 11 500 рублей», — указано в документе. Дошкольное образовательное учреждение также обязали оплатить госпошлины в размере одной тысячи рублей.

В решении суда указано, что должник вправе предоставить возражения по делу в десятидневный срок. Судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.

URA.RU писало ранее, что Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы (Пермский край). Тогда сумма исковых требований составляла 21 тысячу рублей.