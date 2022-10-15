15 октября 2022
14 октября 2022

Пожарная охрана засудила пермский детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
После рассмотрения дела суд встал на сторону пожарных Фото:

Пермская краевая «Добровольная пожарная охрана» в суде добилась выплаты долга от одного из дошкольных образовательных учреждений краевой столицы. Судебный приказ опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Пермского края.

«Взыскать с должника — муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IТ мир» г. Перми задолженность в размере 11 500 рублей», — указано в документе. Дошкольное образовательное учреждение также обязали оплатить госпошлины в размере одной тысячи рублей.

В решении суда указано, что должник вправе предоставить возражения по делу в десятидневный срок. Судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.

URA.RU писало ранее, что Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы (Пермский край). Тогда сумма исковых требований составляла 21 тысячу рублей.

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Пермская краевая «Добровольная пожарная охрана» в суде добилась выплаты долга от одного из дошкольных образовательных учреждений краевой столицы. Судебный приказ опубликован в картотеке дел Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с должника — муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IТ мир» г. Перми задолженность в размере 11 500 рублей», — указано в документе. Дошкольное образовательное учреждение также обязали оплатить госпошлины в размере одной тысячи рублей. В решении суда указано, что должник вправе предоставить возражения по делу в десятидневный срок. Судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке. URA.RU писало ранее, что Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы (Пермский край). Тогда сумма исковых требований составляла 21 тысячу рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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