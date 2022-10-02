Пожарная охрана засудила пермскую школу

Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы, расположенной в Кудымкарском районе (Пермский край). Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края.
«Взыскать с Гуринской средней общеобразовательной школы в пользу пермской краевой общественной организации „Добровольная пожарная охрана“ задолженность по договору оказания услуг в размере 21 тысячу рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана одна тысяча рублей за расходы на судебную пошлину», — указано в документе.
Ответчик вправе выразить свое возражение по решению суда в десятидневный срок. Отмечается также, что судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»