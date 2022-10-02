Пожарная охрана засудила пермскую школу

03 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Прикамская школа задолжала пожарной охране Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы, расположенной в Кудымкарском районе (Пермский край). Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с Гуринской средней общеобразовательной школы в пользу пермской краевой общественной организации „Добровольная пожарная охрана“ задолженность по договору оказания услуг в размере 21 тысячу рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана одна тысяча рублей за расходы на судебную пошлину», — указано в документе. Ответчик вправе выразить свое возражение по решению суда в десятидневный срок. Отмечается также, что судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.

Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы, расположенной в Кудымкарском районе (Пермский край). Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с Гуринской средней общеобразовательной школы в пользу пермской краевой общественной организации „Добровольная пожарная охрана“ задолженность по договору оказания услуг в размере 21 тысячу рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана одна тысяча рублей за расходы на судебную пошлину», — указано в документе. Ответчик вправе выразить свое возражение по решению суда в десятидневный срок. Отмечается также, что судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.