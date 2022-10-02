02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Пожарная охрана засудила пермскую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамская школа задолжала пожарной охране Фото:

Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы, расположенной в Кудымкарском районе (Пермский край). Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края.

«Взыскать с Гуринской средней общеобразовательной школы в пользу пермской краевой общественной организации „Добровольная пожарная охрана“ задолженность по договору оказания услуг в размере 21 тысячу рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана одна тысяча рублей за расходы на судебную пошлину», — указано в документе.

Ответчик вправе выразить свое возражение по решению суда в десятидневный срок. Отмечается также, что судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.

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Пожарная охрана через суд добилась выплаты долга от Гуринской средней общеобразовательной школы, расположенной в Кудымкарском районе (Пермский край). Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с Гуринской средней общеобразовательной школы в пользу пермской краевой общественной организации „Добровольная пожарная охрана“ задолженность по договору оказания услуг в размере 21 тысячу рублей. Кроме того, с ответчика будет взыскана одна тысяча рублей за расходы на судебную пошлину», — указано в документе. Ответчик вправе выразить свое возражение по решению суда в десятидневный срок. Отмечается также, что судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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