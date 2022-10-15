Пожар на Эльмаше начался 14 октября, тушили его два дняФото: Владимир Жабриков, URA.RU
Спасатели потушили крупный пожар, который произошел на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге 14 октября. Сейчас они продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале.
«Огнеборцы справились с огнем в складском здании по улице Аппаратная. В 12:03 [16 октября] по местному времени открытое горение было ликвидировано. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве. Последствия пожара устраняют 55 спасателей и 12 единиц спецтехники.
Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.
Площадь пожара составила почти пять тысяч квадратных метров
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»
Последствия пожара продолжают устранять 55 спасателей
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»
Спасатели тушили пожар почти двое суток
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»
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Спасатели потушили крупный пожар, который произошел на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге 14 октября. Сейчас они продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. «Огнеборцы справились с огнем в складском здании по улице Аппаратная. В 12:03 [16 октября] по местному времени открытое горение было ликвидировано. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве. Последствия пожара устраняют 55 спасателей и 12 единиц спецтехники. Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.