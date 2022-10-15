15 октября 2022
14 октября 2022

Спасатели показали, как дотушили пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге. Фото

Спасатели потушили пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Эльмаше начался 14 октября, тушили его два дня Фото:

Спасатели потушили крупный пожар, который произошел на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге 14 октября. Сейчас они продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале.

«Огнеборцы справились с огнем в складском здании по улице Аппаратная. В 12:03 [16 октября] по местному времени открытое горение было ликвидировано. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве. Последствия пожара устраняют 55 спасателей и 12 единиц спецтехники.

Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.

Площадь пожара составила почти пять тысяч квадратных метров
Фото:
Последствия пожара продолжают устранять 55 спасателей
Фото:
Спасатели тушили пожар почти двое суток
Фото:

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Спасатели потушили крупный пожар, который произошел на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге 14 октября. Сейчас они продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. «Огнеборцы справились с огнем в складском здании по улице Аппаратная. В 12:03 [16 октября] по местному времени открытое горение было ликвидировано. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве. Последствия пожара устраняют 55 спасателей и 12 единиц спецтехники. Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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