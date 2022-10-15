15 октября 2022

В Екатеринбурге запустили курсы по начальной военной подготовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, спецназ, стрелковая подготовка, gv, огневая
Екатеринбуржцев научат пользоваться оружием и тактической медицине (фото из архива) Фото:

Жители Екатеринбурга смогут пройти курсы начальной военной подготовки и освоить такие дисциплины как тактическая медицина и огневая подготовка или просто послушать общую лекцию. Об этом URA.RU рассказали авторы инициативы.

«Наконец запустили в Екатеринбурге курсы начальной военной подготовки от „Рокота“ совместно с местными компаниями и инструкторами. Обучаем тактической медицине, огневой подготовке, тактической подготовке, саперному делу, экстремальному вождению, топографии, полевому ремонту техники, курс по беспилотным летательным аппаратам, общие лекции», — рассказал собеседник.

Желающих пройти курсы начальной военной подготовки собирают в закрытом канале, перед вступлением в который необходимо заполнить анкету. Курсы от организации «Рокот» проводят во многих российских городах, более подробная информация есть в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих запустили в Асбесте. Такие же курсы планируют запустить в школах Свердловской области.

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Жители Екатеринбурга смогут пройти курсы начальной военной подготовки и освоить такие дисциплины как тактическая медицина и огневая подготовка или просто послушать общую лекцию. Об этом URA.RU рассказали авторы инициативы. «Наконец запустили в Екатеринбурге курсы начальной военной подготовки от „Рокота“ совместно с местными компаниями и инструкторами. Обучаем тактической медицине, огневой подготовке, тактической подготовке, саперному делу, экстремальному вождению, топографии, полевому ремонту техники, курс по беспилотным летательным аппаратам, общие лекции», — рассказал собеседник. Желающих пройти курсы начальной военной подготовки собирают в закрытом канале, перед вступлением в который необходимо заполнить анкету. Курсы от организации «Рокот» проводят во многих российских городах, более подробная информация есть в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих запустили в Асбесте. Такие же курсы планируют запустить в школах Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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