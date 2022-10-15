В Екатеринбурге запустили курсы по начальной военной подготовке

16 октября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев научат пользоваться оружием и тактической медицине (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга смогут пройти курсы начальной военной подготовки и освоить такие дисциплины как тактическая медицина и огневая подготовка или просто послушать общую лекцию. Об этом URA.RU рассказали авторы инициативы. «Наконец запустили в Екатеринбурге курсы начальной военной подготовки от „Рокота“ совместно с местными компаниями и инструкторами. Обучаем тактической медицине, огневой подготовке, тактической подготовке, саперному делу, экстремальному вождению, топографии, полевому ремонту техники, курс по беспилотным летательным аппаратам, общие лекции», — рассказал собеседник. Желающих пройти курсы начальной военной подготовки собирают в закрытом канале, перед вступлением в который необходимо заполнить анкету. Курсы от организации «Рокот» проводят во многих российских городах, более подробная информация есть в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих запустили в Асбесте. Такие же курсы планируют запустить в школах Свердловской области.

Жители Екатеринбурга смогут пройти курсы начальной военной подготовки и освоить такие дисциплины как тактическая медицина и огневая подготовка или просто послушать общую лекцию. Об этом URA.RU рассказали авторы инициативы. «Наконец запустили в Екатеринбурге курсы начальной военной подготовки от „Рокота“ совместно с местными компаниями и инструкторами. Обучаем тактической медицине, огневой подготовке, тактической подготовке, саперному делу, экстремальному вождению, топографии, полевому ремонту техники, курс по беспилотным летательным аппаратам, общие лекции», — рассказал собеседник. Желающих пройти курсы начальной военной подготовки собирают в закрытом канале, перед вступлением в который необходимо заполнить анкету. Курсы от организации «Рокот» проводят во многих российских городах, более подробная информация есть в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих запустили в Асбесте. Такие же курсы планируют запустить в школах Свердловской области.