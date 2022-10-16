Омбудсмен ХМАО: двум новым категориям граждан предоставят отсрочку от мобилизации

Омбудсмен ХМАО: ухаживающим за инвалидами и разведенным отцам предоставят отсрочку от мобилизации

17 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Отцы, с которыми дети до 16 лет проживают по решению суда или соглашению сторон, могут воспользоваться отсрочкой от призыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отсрочку от частичной мобилизации в ХМАО получили еще две категории граждан. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что речь идет об отцах, которые воспитывают детей до 16 лет без участия матери, но при этом не являются вдовцами, а также о гражданах, которые ухаживают за инвалидами первой группы, если за ними некому присмотреть. «От призыва на военную службу по мобилизации освобождают граждан, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка в возрасте до 16 лет и более. К этой категории отсрочек относятся ситуации, если родители разведены, но ребенок проживает с отцом по решению суда или по обоюдному согласию родителей. Также не будут призывать граждан, которые осуществляют постоянный посторонний уход за инвалидом 1 группы, у которых нет такого заключения, если нет других лиц, которые могут ухаживать за ним», — пояснила Стребкова. Омбудсмен уточнила, что изменения в правилах призыва связаны с получением военкоматами ХМАО новый указаний Генштаба Вооруженных сил РФ. В обновленном документе предусмотрены дополнительные категории граждан, которые могут воспользоваться отсрочкой от призыва по частичной мобилизации. «Мы получили несколько обращений граждан, с которыми проживали родители, не имеющие на руках заключения медико-социальной экспертизы, но, тем не менее, являющиеся инвалидами 1 группы. Новые указания также позволят им получить отсрочку», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации отцам трех и более детей до 16 лет. Для ее получения в военкомат нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей, находящихся на иждивении. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Отсрочку от частичной мобилизации в ХМАО получили еще две категории граждан. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что речь идет об отцах, которые воспитывают детей до 16 лет без участия матери, но при этом не являются вдовцами, а также о гражданах, которые ухаживают за инвалидами первой группы, если за ними некому присмотреть. «От призыва на военную службу по мобилизации освобождают граждан, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка в возрасте до 16 лет и более. К этой категории отсрочек относятся ситуации, если родители разведены, но ребенок проживает с отцом по решению суда или по обоюдному согласию родителей. Также не будут призывать граждан, которые осуществляют постоянный посторонний уход за инвалидом 1 группы, у которых нет такого заключения, если нет других лиц, которые могут ухаживать за ним», — пояснила Стребкова. Омбудсмен уточнила, что изменения в правилах призыва связаны с получением военкоматами ХМАО новый указаний Генштаба Вооруженных сил РФ. В обновленном документе предусмотрены дополнительные категории граждан, которые могут воспользоваться отсрочкой от призыва по частичной мобилизации. «Мы получили несколько обращений граждан, с которыми проживали родители, не имеющие на руках заключения медико-социальной экспертизы, но, тем не менее, являющиеся инвалидами 1 группы. Новые указания также позволят им получить отсрочку», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации отцам трех и более детей до 16 лет. Для ее получения в военкомат нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей, находящихся на иждивении. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.