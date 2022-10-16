Пермская общественница лишилась членства в ОНК после громких публикаций о колониях

Оксана Асауленко не вошла в новый состав ОНК Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская общественница Оксана Асауленко, рассказывавшая о громких скандалах в исправительных колониях, лишилась членства в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) края. Новый состав членов ОНК шестого созыва опубликован на сайте Общественной палаты РФ. Фамилии Асауленко в нем не значится.

В новый состав краевой ОНК вошло 13 человек, в нем также не значится нынешний председатель ОНК Пермского края Георгий Ситников. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ситников написал, что его членство в составе комиссии прекращено, поскольку он «исчерпал все три допустимых законом срока выдвижения».

Общественная наблюдательная комиссия Пермского края осуществляет общественный контроль за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания. Асауленко является автором паблика «Realная ОНК Пермского края». В нем она регулярно рассказывает о различных инцидентах с осужденными в исправительных учреждениях. Некоторые из них получили широкую огласку после публикации в СМИ. Среди них — история с бывшим осужденным ИК-10 Александром Брагины, которому на пилораме колонии отрезало голову. На происшествие отреагировал СКР Александр Бастрыкин. Он поручил разобраться в причинах случившегося.