В Сургуте мужчина пристал к 6-летней девочке, пока мама была в гостях

17 октября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Мужчина проник в квартиру, пока мама девочки была в гостях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте задержали 55-летнего мужчину за сексуальные домогательства к 6-летней девочке. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «15 октября 2022 года в ночное время 55-летний мужчина, временно проживающий в Сургуте, воспользовавшись незапертой дверью в квартиру одного из домов по улице Трубная города Сургут, незаконно проник в жилое помещение, где совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней сургутянки. Противоправные действия выявлены матерью потерпевшей, вернувшейся от соседей», — сообщили в ведомстве. До суда подозреваемый будет находиться под стражей. Суд заключил его под арест по ходатайству следователя. Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемый проживал с пострадавшей на соседних этажах. «История очень запутанная. Мама вышла к соседям и оставила дверь в квартиру открытой. Пока она ходила по гостям, в квартиру пробрался мужчина с соседнего этажа и начал трогать девочку за интимные места. В это время в квартиру вернулась мать девочки. Между ней и подозреваемым произошла потасовка. Пока мама и подозреваемый выясняли отношения, соседи успели вызвать полицию и мужчину задержали», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске задержали педофила, развращавшего 13-летнюю падчерицу. В полицию обратилась мать девочки. Женщина сообщила следователям, что ее муж совершал развратные действия с дочерью, пока ее самой не было дома.

В Сургуте задержали 55-летнего мужчину за сексуальные домогательства к 6-летней девочке. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «15 октября 2022 года в ночное время 55-летний мужчина, временно проживающий в Сургуте, воспользовавшись незапертой дверью в квартиру одного из домов по улице Трубная города Сургут, незаконно проник в жилое помещение, где совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней сургутянки. Противоправные действия выявлены матерью потерпевшей, вернувшейся от соседей», — сообщили в ведомстве. До суда подозреваемый будет находиться под стражей. Суд заключил его под арест по ходатайству следователя. Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемый проживал с пострадавшей на соседних этажах. «История очень запутанная. Мама вышла к соседям и оставила дверь в квартиру открытой. Пока она ходила по гостям, в квартиру пробрался мужчина с соседнего этажа и начал трогать девочку за интимные места. В это время в квартиру вернулась мать девочки. Между ней и подозреваемым произошла потасовка. Пока мама и подозреваемый выясняли отношения, соседи успели вызвать полицию и мужчину задержали», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске задержали педофила, развращавшего 13-летнюю падчерицу. В полицию обратилась мать девочки. Женщина сообщила следователям, что ее муж совершал развратные действия с дочерью, пока ее самой не было дома.