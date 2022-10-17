Лариса Долина во время джаз-концерта рассказала пермякам о Донбассе

На закрытии международного фестиваля «Джаз-лихорадка» в Перми выступили Бутман и Долина

18 октября 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Комментировать отъезд коллег за рубеж в связи со спецоперацией певица отказалась Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми завершился трехдневный 17-й международный фестиваль «Джаз-лихорадка». На финальном гала-концерте, посвященному 100-летию российского джаза, в ДК Солдатова выступили саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также певица Лариса Долина. Исполнительница во время интервью пермским СМИ призналась, что была на Донбассе и выступит там еще, если позовут. «Я уже несколько раз ездила на Донбасс. Я туда еще поеду, если позовут», — призналась Долина во время пресс-подхода. На вопрос, как она относится к коллегам, которые уехали за рубеж после спецоперации, певица отвечать не стала. На гала-концерте также выступили джаз-исполнители Даниил Крамер, Fantine и Андрей Кондаков. Именно в ДК им. Солдатова работал «пионер советского джаза», музыкант и композитор Генрих Терпиловский. Более десяти лет он возглавлял объединение композиторов Прикамья. Ежегодный фестиваль «Джаз-лихорадка» проходит в Перми с 2005 года, мероприятие всегда открывает исполнение одноименной композиции Терпиловского, которая стала его первым сочинением. Ранее URA.RU писало, что на гала-концерт в Перми к 100-летию российского джаза раскупили практически все билеты. Сообщалось, что такого ажиотажа не наблюдалось на других концертах.

В Перми завершился трехдневный 17-й международный фестиваль «Джаз-лихорадка». На финальном гала-концерте, посвященному 100-летию российского джаза, в ДК Солдатова выступили саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также певица Лариса Долина. Исполнительница во время интервью пермским СМИ призналась, что была на Донбассе и выступит там еще, если позовут. «Я уже несколько раз ездила на Донбасс. Я туда еще поеду, если позовут», — призналась Долина во время пресс-подхода. На вопрос, как она относится к коллегам, которые уехали за рубеж после спецоперации, певица отвечать не стала. На гала-концерте также выступили джаз-исполнители Даниил Крамер, Fantine и Андрей Кондаков. Именно в ДК им. Солдатова работал «пионер советского джаза», музыкант и композитор Генрих Терпиловский. Более десяти лет он возглавлял объединение композиторов Прикамья. Ежегодный фестиваль «Джаз-лихорадка» проходит в Перми с 2005 года, мероприятие всегда открывает исполнение одноименной композиции Терпиловского, которая стала его первым сочинением. Ранее URA.RU писало, что на гала-концерт в Перми к 100-летию российского джаза раскупили практически все билеты. Сообщалось, что такого ажиотажа не наблюдалось на других концертах.