Перелет за рубеж стал обходиться дешевле Фото: Нина Калинина © URA.RU

Стоимость полетов из Челябинска в Стамбул (Турция) снизилась почти в пять раз, составив 17140 рублей в одну сторону. Как следует из сайтов авиаперевозчиков, цены упали и на рейсы до других городов зарубежья.

Пик в стоимости билета от компании Red Wings из Челябинска в Стамбул был достигнут всего за день 21 сентября: цена тогда выросла почти в два раза, составив к вечеру 79080 рублей. Все последующие дни стоимость сохранялась примерно на одном уровне. Падение произошло лишь в середине октября. Билеты появились в продаже, хотя все последнее время оставались недоступны.

Аналогично с поездками до других городов. Пики перестали обновляться и началось заметное снижение цен. Удешевление стоимости перелета на борту компании «Уральские авиалинии» до Душанбе (Таджикистан) составило 3,5 раза — до 15416 рублей. Более чем в два раза сократилась стоимость полета в Ереван (Армения): до 23110 рублей. До Худжанда (Таджикистан) перелет подешевел на 10 тысяч рублей до 15798 рублей. Цена поездки в Ош (Киргизия) также упала почти на 15 тысяч — до 10178 рублей (утром 21 сентября было 8951 рубль).

В середине октября цена билета до Стамбула снизилась, достигнув минимальных значений за месяц Скрин: сайт компании Red Wings