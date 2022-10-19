Челябинскую невесту доставили к мобилизованному в Елань

Девушка торопилась расписаться с женихом перед отправкой на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красноармейском районе (Челябинская область) активисты молодежного движения помогли экстренно доставить невесту к своему мобилизованному возлюбленному, который проходит боевое слаживание в учебном гарнизоне Елани. Об этом 20 октября рассказали представители волонтерских движений.

«В Красноармейском районе представители молодежного движения МГЕР помогли отправить невесту в Екатеринбург, где ее возлюбленный проходил боевое слаживание в Елани. Перед отправкой жениха на фронт девушка торопилась с ним расписаться», — рассказали волонтеры на пресс-конференции «Гранада Пресс», посвященной деятельности волонтерских центров в условиях частичной мобилизации.

Руководитель областной приемной партии «ЕР» Марина Поддубная сообщила, что с момента работы Центра поддержки мобилизованных и их семей к ним поступило 316 обращений. Из них 280 обращений поступило в местные общественные приемные.

«В основном семьи мобилизованных нуждаются в психологической и информационной помощи. Нужна поддержка в быту, особенно это актуально для частного сектора. Жители часто спрашивают, как семьям гасить ипотеку и оформлять выплату пособий. Звучали вопросы по отсутствию снаряжения. Жалобы, что нет связи с близкими», — сообщила Поддубная.

Поддубная призналась, что некоторые истории ее сильно тронули. Так, в Троицке местный депутат стала ходить в бассейн с ребенком, отца которого призвали, поскольку мама в это время работает. А челябинские 80-летние бабушки, проживая в одном подъезде, решили с пенсии купить бойцам вещи и продукты.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.