Челябинского экс-силовика осудили за фальсификацию уголовного дела

В Еткульском районе Челябинской области осудили бывшего дознавателя районного ОМВД. Как сообщили источник URA.RU в правоохранительных органах, экс-силовика признали виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и даче ложных показаний.
«Бывшая сотрудница сфальсифицировала протокол допроса одного из свидетелей, исказив суть его показаний. После того, как свидетель заявил о том, что не сообщал таких сведений на допросе, экс-дознавателя вызвали в суд, где она дала заведомо ложные показания о том, что все показания записала со слов свидетеля», — сообщил URA.RU источник.
Экс-сотруднице назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В пресс-службе полицейского главка области URA.RU пояснили, что дознаватель была уволена сразу после проведения служебной проверки. Говоря о ее поступке, там отметили, что таким сотрудникам нет места в рядах полиции. К ним будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до увольнения по отрицательным основаниям с дальнейшей процессуальной оценкой их действий.
URA.RU связалось с Еткульским районным судом. Там сообщили, что помощника председателя, который занимается уголовными делами, нет на рабочем месте и попросили перезвонить позднее.
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