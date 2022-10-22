Пожарные спасают дома в Тургояке Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Турояк, расположенном в курортной зоне Миасса Челябинской области, 23 октября загорелось несколько домов. О пожаре сообщают очевидцы. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.

«Сильный пожар в Тургояке. Пламя перекинулось на второй дом. За несколько минут сгорело уже 3 дома! У двухэтажного, что на фото уже крыши нет, это очень страшно!!! Ветер сильный, не могут ничего потушить, огонь не утихает», — пишут местные жители в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в настоящее время сотрудники работают в Тургояке на улице Ивановской. Информация уточняется.

«Это очень страшно», — пишут жители в соцсетях Фото: паблик «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»