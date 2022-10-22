Пожарные спасают дома в Тургояке
В поселке Турояк, расположенном в курортной зоне Миасса Челябинской области, 23 октября загорелось несколько домов. О пожаре сообщают очевидцы. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.
«Сильный пожар в Тургояке. Пламя перекинулось на второй дом. За несколько минут сгорело уже 3 дома! У двухэтажного, что на фото уже крыши нет, это очень страшно!!! Ветер сильный, не могут ничего потушить, огонь не утихает», — пишут местные жители в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в настоящее время сотрудники работают в Тургояке на улице Ивановской. Информация уточняется.
«Это очень страшно», — пишут жители в соцсетях
Возможно, причиной распространения пожара стал ветер
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