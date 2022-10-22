22 октября 2022
21 октября 2022

В курортном поселке Миасса горят дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
Пожарные спасают дома в Тургояке Фото:

В поселке Турояк, расположенном в курортной зоне Миасса Челябинской области, 23 октября загорелось несколько домов. О пожаре сообщают очевидцы. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.

«Сильный пожар в Тургояке. Пламя перекинулось на второй дом. За несколько минут сгорело уже 3 дома! У двухэтажного, что на фото уже крыши нет, это очень страшно!!! Ветер сильный, не могут ничего потушить, огонь не утихает», — пишут местные жители в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в настоящее время сотрудники работают в Тургояке на улице Ивановской. Информация уточняется.

«Это очень страшно», — пишут жители в соцсетях
Фото:
Возможно, причиной распространения пожара стал ветер
Фото:

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В поселке Турояк, расположенном в курортной зоне Миасса Челябинской области, 23 октября загорелось несколько домов. О пожаре сообщают очевидцы. На место ЧП выехали сотрудники МЧС. «Сильный пожар в Тургояке. Пламя перекинулось на второй дом. За несколько минут сгорело уже 3 дома! У двухэтажного, что на фото уже крыши нет, это очень страшно!!! Ветер сильный, не могут ничего потушить, огонь не утихает», — пишут местные жители в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в настоящее время сотрудники работают в Тургояке на улице Ивановской. Информация уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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