Глава СВР РФ Нарышкин назвал главную цель мира на Украине

Глава СВР РФ Нарышкин: нельзя допустить, чтобы украинские власти получили ядерное оружие
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Нельзя допустить попадание ядерного оружия в руки украинских властей, заявил Нарышкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нельзя допустить, чтобы украинские власти получили доступ к ядерному оружию. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мир не должен допустить того, чтобы Украина начала обладать ядерным оружием», — цитирует Нарышкина РИА Новости. Он отметил, что еще во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене стали известны намерения украинских властей обзавестись ядерным оружием.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений. Перед этим украинский лидер уже оправдывался за слова о превентивном ударе по территории России, передает «Царьград».

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Нельзя допустить, чтобы украинские власти получили доступ к ядерному оружию. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Мир не должен допустить того, чтобы Украина начала обладать ядерным оружием», — цитирует Нарышкина РИА Новости. Он отметил, что еще во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене стали известны намерения украинских властей обзавестись ядерным оружием. Ранее Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений. Перед этим украинский лидер уже оправдывался за слова о превентивном ударе по территории России, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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