Глава СВР РФ Нарышкин назвал главную цель мира на Украине

Нельзя допустить попадание ядерного оружия в руки украинских властей, заявил Нарышкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нельзя допустить, чтобы украинские власти получили доступ к ядерному оружию. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Мир не должен допустить того, чтобы Украина начала обладать ядерным оружием», — цитирует Нарышкина РИА Новости. Он отметил, что еще во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене стали известны намерения украинских властей обзавестись ядерным оружием.
Ранее Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений. Перед этим украинский лидер уже оправдывался за слова о превентивном ударе по территории России, передает «Царьград».
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