Глава СВР РФ Нарышкин назвал главную цель мира на Украине

Глава СВР РФ Нарышкин: нельзя допустить, чтобы украинские власти получили ядерное оружие

Нельзя допустить попадание ядерного оружия в руки украинских властей, заявил Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нельзя допустить, чтобы украинские власти получили доступ к ядерному оружию. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мир не должен допустить того, чтобы Украина начала обладать ядерным оружием», — цитирует Нарышкина РИА Новости. Он отметил, что еще во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене стали известны намерения украинских властей обзавестись ядерным оружием.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений. Перед этим украинский лидер уже оправдывался за слова о превентивном ударе по территории России, передает «Царьград».