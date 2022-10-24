Глава Евросовета предложил Украине определиться по переговорам с Россией

Украина должна сама определиться по переговорам с Россией, считает глава Евросовета Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины должны определиться с моментом перехода к мирным переговорам. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Украине принадлежит суверенное право определиться с тем, когда вступать в переговоры», — цитирует Мишеля Radio France. Он добавил, что никто не может решать за Украину на каких условиях вести переговоры.

Ранее президент Украины объяснил, что сорвал мирные переговоры с Россией из-за состоявшихся референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. В МИД РФ призвали властей Украины уважать выбор жителей присоединенных регионов, ведь это одно из условий проведения мирных переговоров, передает «Царьград».