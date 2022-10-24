Глава Евросовета предложил Украине определиться по переговорам с Россией

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Украина должна сама определиться по переговорам с Россией, считает глава Евросовета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины должны определиться с моментом перехода к мирным переговорам. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Украине принадлежит суверенное право определиться с тем, когда вступать в переговоры», — цитирует Мишеля Radio France. Он добавил, что никто не может решать за Украину на каких условиях вести переговоры.

Ранее президент Украины объяснил, что сорвал мирные переговоры с Россией из-за состоявшихся референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. В МИД РФ призвали властей Украины уважать выбор жителей присоединенных регионов, ведь это одно из условий проведения мирных переговоров, передает «Царьград».

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Власти Украины должны определиться с моментом перехода к мирным переговорам. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Украине принадлежит суверенное право определиться с тем, когда вступать в переговоры», — цитирует Мишеля Radio France. Он добавил, что никто не может решать за Украину на каких условиях вести переговоры. Ранее президент Украины объяснил, что сорвал мирные переговоры с Россией из-за состоявшихся референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. В МИД РФ призвали властей Украины уважать выбор жителей присоединенных регионов, ведь это одно из условий проведения мирных переговоров, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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