Глава Евросовета предложил Украине определиться по переговорам с Россией

Украина должна сама определиться по переговорам с Россией, считает глава Евросовета
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Украины должны определиться с моментом перехода к мирным переговорам. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Украине принадлежит суверенное право определиться с тем, когда вступать в переговоры», — цитирует Мишеля Radio France. Он добавил, что никто не может решать за Украину на каких условиях вести переговоры.
Ранее президент Украины объяснил, что сорвал мирные переговоры с Россией из-за состоявшихся референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. В МИД РФ призвали властей Украины уважать выбор жителей присоединенных регионов, ведь это одно из условий проведения мирных переговоров, передает «Царьград».
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер