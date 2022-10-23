Мобилизованный многодетный екатеринбуржец остался на фронте, несмотря на указ Минобороны

24 октября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мужчина решил, что будет защищать семью на линии фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Екатеринбуржец Алексей (34 года) — отец троих маленьких детей, попавший под частичную мобилизацию в конце сентября, — решил остаться в зоне боевых действий, несмотря на указ Минобороны не призывать многодетных. Об этом URA.RU рассказал его жена Анастасия. «Сообщила мужу, что есть возможность вернуть его домой. Он сказал, что не надо: „Я останусь здесь, буду защищать родину, вас“», — поделилась Анастасия. Алексея призвали 28 сентября. Через несколько дней он отправился на сборы в Ростовскую область. А сейчас, по словам Анастасии, находится в зоне боевых действий. Поначалу семья столкнулась с трудностью: выданную Алексею в 32-м военном городке банковскую карту заблокировали приставы — из-за старых долгов по кредитам. И Анастасия опасалась, что семья останется без выплат от Минобороны. Однако позднее карту разблокировали. И деньги уже начали приходить. О том, что отцы, воспитывающие троих детей, освобождаются от частичной мобилизации, стало известно 19 октября. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Екатеринбуржец Алексей (34 года) — отец троих маленьких детей, попавший под частичную мобилизацию в конце сентября, — решил остаться в зоне боевых действий, несмотря на указ Минобороны не призывать многодетных. Об этом URA.RU рассказал его жена Анастасия. «Сообщила мужу, что есть возможность вернуть его домой. Он сказал, что не надо: „Я останусь здесь, буду защищать родину, вас“», — поделилась Анастасия. Алексея призвали 28 сентября. Через несколько дней он отправился на сборы в Ростовскую область. А сейчас, по словам Анастасии, находится в зоне боевых действий. Поначалу семья столкнулась с трудностью: выданную Алексею в 32-м военном городке банковскую карту заблокировали приставы — из-за старых долгов по кредитам. И Анастасия опасалась, что семья останется без выплат от Минобороны. Однако позднее карту разблокировали. И деньги уже начали приходить. О том, что отцы, воспитывающие троих детей, освобождаются от частичной мобилизации, стало известно 19 октября. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.