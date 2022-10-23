23 октября 2022

Мобилизованный многодетный екатеринбуржец остался на фронте, несмотря на указ Минобороны

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Мужчина решил, что будет защищать семью на линии фронта Фото:
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Мобилизация в России

Екатеринбуржец Алексей (34 года) — отец троих маленьких детей, попавший под частичную мобилизацию в конце сентября, — решил остаться в зоне боевых действий, несмотря на указ Минобороны не призывать многодетных. Об этом URA.RU рассказал его жена Анастасия.

«Сообщила мужу, что есть возможность вернуть его домой. Он сказал, что не надо: „Я останусь здесь, буду защищать родину, вас“», — поделилась Анастасия.

Алексея призвали 28 сентября. Через несколько дней он отправился на сборы в Ростовскую область. А сейчас, по словам Анастасии, находится в зоне боевых действий. Поначалу семья столкнулась с трудностью: выданную Алексею в 32-м военном городке банковскую карту заблокировали приставы — из-за старых долгов по кредитам. И Анастасия опасалась, что семья останется без выплат от Минобороны. Однако позднее карту разблокировали. И деньги уже начали приходить.

О том, что отцы, воспитывающие троих детей, освобождаются от частичной мобилизации, стало известно 19 октября. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Екатеринбуржец Алексей (34 года) — отец троих маленьких детей, попавший под частичную мобилизацию в конце сентября, — решил остаться в зоне боевых действий, несмотря на указ Минобороны не призывать многодетных. Об этом URA.RU рассказал его жена Анастасия. «Сообщила мужу, что есть возможность вернуть его домой. Он сказал, что не надо: „Я останусь здесь, буду защищать родину, вас“», — поделилась Анастасия. Алексея призвали 28 сентября. Через несколько дней он отправился на сборы в Ростовскую область. А сейчас, по словам Анастасии, находится в зоне боевых действий. Поначалу семья столкнулась с трудностью: выданную Алексею в 32-м военном городке банковскую карту заблокировали приставы — из-за старых долгов по кредитам. И Анастасия опасалась, что семья останется без выплат от Минобороны. Однако позднее карту разблокировали. И деньги уже начали приходить. О том, что отцы, воспитывающие троих детей, освобождаются от частичной мобилизации, стало известно 19 октября. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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