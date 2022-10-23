Свердловский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с ошибочно мобилизованным многодетным отцом

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с возвратом многодетного отца из Луганска. Речь идет о жителе Верхней Пышмы. Об этом URA.RU сообщила сама Мерзлякова. Мужчина был мобилизован для участия в спецоперации.
«Мы пока возвращаем мобилизованных по медицинским показаниям. Но мы будем искать жителя Свердловской области на фронте, и окажем содействие в разрешении сложившейся ситуации», — отметила Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Главе семейства пришла повестка из военкомата в сентябре, а уже в октябре мужчина был переброшен в ЛНР. В их семье подрастает трое детей. Екатерина обращалась во все возможные инстанции, но тщетно. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы написали ходатайство на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован.
Региональная уполномоченная по правам человека обратилась к землякам и рассказала, какие действия необходимо предпринять, чтобы не попасть в число ошибочно мобилизованных. Военнообязанным мужчинам нужно вовремя обновлять информацию в военкоматах. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был подписан 21 сентября.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo