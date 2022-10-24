В Екатеринбурге ищут беглеца, который сбил ребенка

24 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Ребенок, которого сбили, сейчас находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места преступления. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября в 13:30 в районе дома № 2 ул. Дарвина. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Лыжников со стороны ул. Щербакова в сторону ул. Мологвардейцев допустил наезд на пешехода», — сообщили сотрудники ведомства. Пострадавшей в ДТП стала девятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в детскую городскую больницу № 9, водитель скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение. Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), сотовый телефон: +7(908)632-99-46, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20. Авария произошла днем 24 октября Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места преступления. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября в 13:30 в районе дома № 2 ул. Дарвина. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Лыжников со стороны ул. Щербакова в сторону ул. Мологвардейцев допустил наезд на пешехода», — сообщили сотрудники ведомства. Пострадавшей в ДТП стала девятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в детскую городскую больницу № 9, водитель скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение. Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), сотовый телефон: +7(908)632-99-46, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20.