Глава НАТО не поверил предупреждениям России о «грязной бомбе» на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг считает, что Украина не будет применять «грязную бомбу» на своей территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поверил предупреждениям России о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью газете Politico.

«Утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы на своей территории, абсурдно. Она упорно борется за эти территории», — заявил Столтенберг.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил своим британским, французским и турецким коллегам, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы». Минобороны России 24 октября заявило, что располагает информацией о том, что двум украинским организациям было поручено создать такое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация с «грязной бомбой» преследует ту же цель, что и провокация в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поверил предупреждениям России о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью газете Politico. «Утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы на своей территории, абсурдно. Она упорно борется за эти территории», — заявил Столтенберг. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил своим британским, французским и турецким коллегам, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы». Минобороны России 24 октября заявило, что располагает информацией о том, что двум украинским организациям было поручено создать такое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация с «грязной бомбой» преследует ту же цель, что и провокация в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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