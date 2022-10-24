Глава НАТО не поверил предупреждениям России о «грязной бомбе» на Украине 24 октября 2022 в 21:42 Размер текста - 17 + Столтенберг считает, что Украина не будет применять «грязную бомбу» на своей территории Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поверил предупреждениям России о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью газете Politico. «Утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы на своей территории, абсурдно. Она упорно борется за эти территории», — заявил Столтенберг. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил своим британским, французским и турецким коллегам, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы». Минобороны России 24 октября заявило, что располагает информацией о том, что двум украинским организациям было поручено создать такое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация с «грязной бомбой» преследует ту же цель, что и провокация в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поверил предупреждениям России о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью газете Politico. «Утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы на своей территории, абсурдно. Она упорно борется за эти территории», — заявил Столтенберг. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил своим британским, французским и турецким коллегам, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы». Минобороны России 24 октября заявило, что располагает информацией о том, что двум украинским организациям было поручено создать такое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация с «грязной бомбой» преследует ту же цель, что и провокация в Буче, — обвинить Россию в массовых жертвах среди мирного населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям