Генерал Кириллов: украинским компаниям поручили создать «грязную бомбу»

24 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Кириллов заявил, что на Украине есть производственная база для изготовления ядерного оружия Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве обороны РФ заявили, что располагают информацией о намерении Киева применить ядерную «грязную бомбу». По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, двум украинским организациям было поручено создать оружие. «По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой „грязной бомбы“», — заявил Кириллов во время брифинга по угрозам радиационной безопасности. Он также добавил, что работа над бомбой находится на завершающей стадии. Также генерал сообщил, что есть сведения о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании о передачи технологии изготовления ядерного оружия. «Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — отметил начальник войск биологической защиты. Все сказанное он дополнил тем, что на территории Украины находится несколько предприятий с запасами радиоактивных веществ. Они могут использоваться для сооружения бомбы. Среди предприятий три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана. Брифинг транслировался на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось о провокации со стороны Украины, касаемо применения «грязной бомбы» на мирном населении. Таким образом Киев планирует обвинить Россию в применении ядерного оружия. После того, как об этом стало известно, Министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил четырем коллегам с Запада, чтобы обсудить возможный уровень угрозы.

В Министерстве обороны РФ заявили, что располагают информацией о намерении Киева применить ядерную «грязную бомбу». По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, двум украинским организациям было поручено создать оружие. «По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой „грязной бомбы“», — заявил Кириллов во время брифинга по угрозам радиационной безопасности. Он также добавил, что работа над бомбой находится на завершающей стадии. Также генерал сообщил, что есть сведения о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании о передачи технологии изготовления ядерного оружия. «Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — отметил начальник войск биологической защиты. Все сказанное он дополнил тем, что на территории Украины находится несколько предприятий с запасами радиоактивных веществ. Они могут использоваться для сооружения бомбы. Среди предприятий три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана. Брифинг транслировался на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось о провокации со стороны Украины, касаемо применения «грязной бомбы» на мирном населении. Таким образом Киев планирует обвинить Россию в применении ядерного оружия. После того, как об этом стало известно, Министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил четырем коллегам с Запада, чтобы обсудить возможный уровень угрозы.