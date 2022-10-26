В Британии обиделись на «Коммерсант» из-за характеристики нового премьера

Daily Mail обиделось на «Коммерсант» из-за материала о новом премьер-министре Великобритании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Британское издание Daily Mail негативно отреагировало на материал российского издания «Коммерсант» о новом премьер-министре Соединенного Королевства Риши Сунаке. Основная претензия заключается в том, что авторы «Коммерсанта» назвали нового британского премьер-министра Риши Сунака «первым темнокожим главой».

«Российское издание „Коммерсантъ“ использовало оскорбления в адрес Сунака в заголовке. Заголовок был использован для фотогалереи, описывающей его приход к власти», — уточняет британская газета.

Британское издание Daily Mail таким образом отреагировало на материал «Коммерсанта» «Премьер из трущоб. История первого темнокожего главы британского правительства». Daily Mail связало такую, на его взгляд, неполиткорректную характеристику Сунака с заявлением официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Тот сообщил, что Москва не ждет позитивных изменений в отношениях Британии и России с приходом нового премьера.

URA.RU отправило запрос газете «Коммерсант» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не получен.

Ранее президент США Джо Байден ошибся, произнося имя и фамилию нового премьер-министра Британии. Он назвал его «Рашид Санук», пишет газета «Взгляд». Кроме того, в Великобритании жители оказались недовольны первой речью нового премьера из-за слов о президенте РФ Владимире Путине и Украине. Якобы российский лидер «виноват» в кризисе в Британии, сообщает телеканал «Царьград».