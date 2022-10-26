У мужчин уточнили все вопросы, чтобы избежать ошибок при отправке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представитель военкомата Советского и Центрального районов Челябинска спросил у мобилизованных про детей и беременных жен. Информация была уточнена 27 октября перед отправкой во избежание ошибок при мобилизации.

«У кого трое детей, есть такие? Двое детей и жена беременная, есть такие? Нет таких … замечательно», — уточнил сотрудник военкомата.

Также мобилизованным предложили сразу сказать о проблемах со здоровьем, если такие имеются. Больным предоставят отсрочку от призыва, отправят на дополнительное медицинское обследование.

От военкомата 27 октября в Чебаркуль для прохождения боевого слаживания отправились 24 жителя Центрального и Советского районов. Там они на протяжение двух-трех недель будут вспоминать особенности своей военно-учетной специальности (ВУС). Отправка прошла под гимн России, глава Центрального района Виктор Ереклинцев сказал, что для семей мобилизованных будут созданы все условия, ни одна семья не останется без должного внимания.

В числе 24 отправленных был 60-летний доброволец Виталий Аносов. Его военно-учетная специальность востребована на фронте. Однако он не подходил под критерии призыва. Несмотря на это, Аносов не смог остаться в стороне, поэтому прошел военно-врачебную комиссию и отправился служить.

Мобилизация продолжается в России второй месяц. Как сообщил президент страны Владимир Путин, к концу октября все мобилизационные мероприятия должны завершиться.