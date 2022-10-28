Челябинские пожарные спасли семью от «ворона-террориста»

Пожарные-спасатели Кусинского района Челябинской области спасли семью с двумя детьми от нападения ворона. Об этом сообщили в соцсетях.
«Минутка милоты из трудовых будней пожарных-спасателей. Женщина попросила помощи: освободить ее и малых деток от „террориста“ — ворона, который залетел на веранду. При попытке выйти из дома они были атакованы коварным „террористом“», — рассказали диспетчеры 44-й пожарно-спасательной части региона в сообществе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели рассказали, что ворон позволил укутать себя в покрывало. Птицу увезли в пожарную часть, где накормили печеньем, хлебом и салом. Утром ворона уже не оказалось.
Ранее в нацпарке «Таганай» под Златоустом рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Инцидент был запечатлен фотоловушкой.
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