28 октября 2022

Челябинские пожарные спасли семью от «ворона-террориста»

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Ворон. Челябинск, ворон, птица, зверинец
Ворон не выпускал семью с детьми из дома Фото:

Пожарные-спасатели Кусинского района Челябинской области спасли семью с двумя детьми от нападения ворона. Об этом сообщили в соцсетях.

«Минутка милоты из трудовых будней пожарных-спасателей. Женщина попросила помощи: освободить ее и малых деток от „террориста“ — ворона, который залетел на веранду. При попытке выйти из дома они были атакованы коварным „террористом“», — рассказали диспетчеры 44-й пожарно-спасательной части региона в сообществе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели рассказали, что ворон позволил укутать себя в покрывало. Птицу увезли в пожарную часть, где накормили печеньем, хлебом и салом. Утром ворона уже не оказалось.

Ранее в нацпарке «Таганай» под Златоустом рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Инцидент был запечатлен фотоловушкой.

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Пожарные-спасатели Кусинского района Челябинской области спасли семью с двумя детьми от нападения ворона. Об этом сообщили в соцсетях. «Минутка милоты из трудовых будней пожарных-спасателей. Женщина попросила помощи: освободить ее и малых деток от „террориста“ — ворона, который залетел на веранду. При попытке выйти из дома они были атакованы коварным „террористом“», — рассказали диспетчеры 44-й пожарно-спасательной части региона в сообществе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели рассказали, что ворон позволил укутать себя в покрывало. Птицу увезли в пожарную часть, где накормили печеньем, хлебом и салом. Утром ворона уже не оказалось. Ранее в нацпарке «Таганай» под Златоустом рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Инцидент был запечатлен фотоловушкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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