Челябинские пожарные спасли семью от «ворона-террориста»

29 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ворон не выпускал семью с детьми из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожарные-спасатели Кусинского района Челябинской области спасли семью с двумя детьми от нападения ворона. Об этом сообщили в соцсетях. «Минутка милоты из трудовых будней пожарных-спасателей. Женщина попросила помощи: освободить ее и малых деток от „террориста“ — ворона, который залетел на веранду. При попытке выйти из дома они были атакованы коварным „террористом“», — рассказали диспетчеры 44-й пожарно-спасательной части региона в сообществе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели рассказали, что ворон позволил укутать себя в покрывало. Птицу увезли в пожарную часть, где накормили печеньем, хлебом и салом. Утром ворона уже не оказалось. Ранее в нацпарке «Таганай» под Златоустом рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Инцидент был запечатлен фотоловушкой.

Пожарные-спасатели Кусинского района Челябинской области спасли семью с двумя детьми от нападения ворона. Об этом сообщили в соцсетях. «Минутка милоты из трудовых будней пожарных-спасателей. Женщина попросила помощи: освободить ее и малых деток от „террориста“ — ворона, который залетел на веранду. При попытке выйти из дома они были атакованы коварным „террористом“», — рассказали диспетчеры 44-й пожарно-спасательной части региона в сообществе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели рассказали, что ворон позволил укутать себя в покрывало. Птицу увезли в пожарную часть, где накормили печеньем, хлебом и салом. Утром ворона уже не оказалось. Ранее в нацпарке «Таганай» под Златоустом рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Инцидент был запечатлен фотоловушкой.