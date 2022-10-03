03 октября 2022

Под Златоустом рысь упустила обед из воронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Рысь в нацпарке присматривалась к птицам из-за кустов Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пернатые вовремя заметили опасность и улетели.

«Лесную сценку зафиксировала фотоловушка, установленная в одном из дальних уголков Таганая. Ее главные герои — два ворона, которые беззаботно ищут что-нибудь вкусное в траве. А из густой тени за этой идиллией наблюдает рысь», — рассказали URA.RU с нацпарке.

Хищника идентифицировали по тени справа. Как предполагают исследователи, кошка еще молода, и для нее такая добыча в новинку. Пропитанием для хищника пернатые на сей раз не стали: они вовремя заметили опасность.

В нацпарке заметили, что чаще всего в рысье меню попадают не вороны, а тетерева и рябчики. Вороны из видеоролика являются более крупными родственниками городских ворон. В отличие от собратьев, проживающих в культурных ландшафтах, вид обитает в лесах.

На Таганае рысей немного: примерно шесть особей. Кошачьи имеют обширные охотничьи угодья и не живут стаями.

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пернатые вовремя заметили опасность и улетели. «Лесную сценку зафиксировала фотоловушка, установленная в одном из дальних уголков Таганая. Ее главные герои — два ворона, которые беззаботно ищут что-нибудь вкусное в траве. А из густой тени за этой идиллией наблюдает рысь», — рассказали URA.RU с нацпарке. Хищника идентифицировали по тени справа. Как предполагают исследователи, кошка еще молода, и для нее такая добыча в новинку. Пропитанием для хищника пернатые на сей раз не стали: они вовремя заметили опасность. В нацпарке заметили, что чаще всего в рысье меню попадают не вороны, а тетерева и рябчики. Вороны из видеоролика являются более крупными родственниками городских ворон. В отличие от собратьев, проживающих в культурных ландшафтах, вид обитает в лесах. На Таганае рысей немного: примерно шесть особей. Кошачьи имеют обширные охотничьи угодья и не живут стаями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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