В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) рысь не смогла полакомиться воронами на обед. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пернатые вовремя заметили опасность и улетели.
«Лесную сценку зафиксировала фотоловушка, установленная в одном из дальних уголков Таганая. Ее главные герои — два ворона, которые беззаботно ищут что-нибудь вкусное в траве. А из густой тени за этой идиллией наблюдает рысь», — рассказали URA.RU с нацпарке.
Хищника идентифицировали по тени справа. Как предполагают исследователи, кошка еще молода, и для нее такая добыча в новинку. Пропитанием для хищника пернатые на сей раз не стали: они вовремя заметили опасность.
В нацпарке заметили, что чаще всего в рысье меню попадают не вороны, а тетерева и рябчики. Вороны из видеоролика являются более крупными родственниками городских ворон. В отличие от собратьев, проживающих в культурных ландшафтах, вид обитает в лесах.
На Таганае рысей немного: примерно шесть особей. Кошачьи имеют обширные охотничьи угодья и не живут стаями.
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