Пермская организация подала иск в суд на больницу из-за канализации

Суд обязал больницу выплатить задолженность Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

ООО «НОВОГОР-Прикамье» подало иск в суд на городскую клиническую больницу имени М.А. Тверье из-за задолженности в размере 1,5 млн рублей за негативное воздействие на работу канализации. Об этом говорится на сайте Пермского арбитражного суда.

«Между ООО „НОВОГОР-Прикамье“ и ГБУЗ ПК „ГКБ им. М.А.Тверье“ заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения. Организация обязалась поставлять больнице холодную воду. Также в договоре было указано, что больница должна вносить плату за негативное воздействие на работу канализации и за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод. По результатам проб сточных вод было выявлено нарушение требований. В связи с этим больница задолжала истцу 1 462 795 руб.», — говорится в документе.

Истец направлял претензию с требованием оплатить задолженность, но она осталась без ответа. Суд удовлетворил исковые требования и решил взыскать с больницы задолженность по оплате за негативное воздействие на канализацию и уплату госпошлины в размере 27 628 руб.

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