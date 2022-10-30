30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Пермская организация подала иск в суд на больницу из-за канализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Суд обязал больницу выплатить задолженность Фото:

ООО «НОВОГОР-Прикамье» подало иск в суд на городскую клиническую больницу имени М.А. Тверье из-за задолженности в размере 1,5 млн рублей за негативное воздействие на работу канализации. Об этом говорится на сайте Пермского арбитражного суда.

«Между ООО „НОВОГОР-Прикамье“ и ГБУЗ ПК „ГКБ им. М.А.Тверье“ заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения. Организация обязалась поставлять больнице холодную воду. Также в договоре было указано, что больница должна вносить плату за негативное воздействие на работу канализации и за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод. По результатам проб сточных вод было выявлено нарушение требований. В связи с этим больница задолжала истцу 1 462 795 руб.», — говорится в документе.

Истец направлял претензию с требованием оплатить задолженность, но она осталась без ответа. Суд удовлетворил исковые требования и решил взыскать с больницы задолженность по оплате за негативное воздействие на канализацию и уплату госпошлины в размере 27 628 руб.

Ранее URA.RU писало, что жительница Александровска судится с краевой больницей имени академика Е.А. Вагнера из-за смерти сына. Она считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына.

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ООО «НОВОГОР-Прикамье» подало иск в суд на городскую клиническую больницу имени М.А. Тверье из-за задолженности в размере 1,5 млн рублей за негативное воздействие на работу канализации. Об этом говорится на сайте Пермского арбитражного суда. «Между ООО „НОВОГОР-Прикамье“ и ГБУЗ ПК „ГКБ им. М.А.Тверье“ заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения. Организация обязалась поставлять больнице холодную воду. Также в договоре было указано, что больница должна вносить плату за негативное воздействие на работу канализации и за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод. По результатам проб сточных вод было выявлено нарушение требований. В связи с этим больница задолжала истцу 1 462 795 руб.», — говорится в документе. Истец направлял претензию с требованием оплатить задолженность, но она осталась без ответа. Суд удовлетворил исковые требования и решил взыскать с больницы задолженность по оплате за негативное воздействие на канализацию и уплату госпошлины в размере 27 628 руб. Ранее URA.RU писало, что жительница Александровска судится с краевой больницей имени академика Е.А. Вагнера из-за смерти сына. Она считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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