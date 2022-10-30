30 октября 2022
29 октября 2022

В День народного единства челябинцам готовят трехчасовой митинг-концерт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День народного единства. Челябинск, реконструкция боя, исторические костюмы
Праздничный концерт и историческая реконструкция пройдут в парке Гагарина Фото:

В Челябинске в День народного единства, 4 ноября, в парке Гагарина состоится митинг-концерт и историческая реконструкция освобождения Москвы от польской интервенции. Об этом 31 октября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«В День народного единства главные городские мероприятия в Челябинске пройдут в парке Гагарина. Там состоится праздничный концерт и историческая реконструкция. Мероприятие состоится 4 ноября с 14:00 до 17:00 часов», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи.

Авдеев отметил, что в честь праздника состоится всероссийская премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Показ фильма пройдет в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске в День народного единства, 4 ноября, в парке Гагарина состоится митинг-концерт и историческая реконструкция освобождения Москвы от польской интервенции. Об этом 31 октября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «В День народного единства главные городские мероприятия в Челябинске пройдут в парке Гагарина. Там состоится праздничный концерт и историческая реконструкция. Мероприятие состоится 4 ноября с 14:00 до 17:00 часов», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи. Авдеев отметил, что в честь праздника состоится всероссийская премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Показ фильма пройдет в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...