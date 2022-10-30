В День народного единства челябинцам готовят трехчасовой митинг-концерт

31 октября 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Праздничный концерт и историческая реконструкция пройдут в парке Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в День народного единства, 4 ноября, в парке Гагарина состоится митинг-концерт и историческая реконструкция освобождения Москвы от польской интервенции. Об этом 31 октября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «В День народного единства главные городские мероприятия в Челябинске пройдут в парке Гагарина. Там состоится праздничный концерт и историческая реконструкция. Мероприятие состоится 4 ноября с 14:00 до 17:00 часов», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи. Авдеев отметил, что в честь праздника состоится всероссийская премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Показ фильма пройдет в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».

В Челябинске в День народного единства, 4 ноября, в парке Гагарина состоится митинг-концерт и историческая реконструкция освобождения Москвы от польской интервенции. Об этом 31 октября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «В День народного единства главные городские мероприятия в Челябинске пройдут в парке Гагарина. Там состоится праздничный концерт и историческая реконструкция. Мероприятие состоится 4 ноября с 14:00 до 17:00 часов», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи. Авдеев отметил, что в честь праздника состоится всероссийская премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Показ фильма пройдет в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».