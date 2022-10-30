В День народного единства челябинцам готовят трехчасовой митинг-концерт

В Челябинске в День народного единства, 4 ноября, в парке Гагарина состоится митинг-концерт и историческая реконструкция освобождения Москвы от польской интервенции. Об этом 31 октября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.
«В День народного единства главные городские мероприятия в Челябинске пройдут в парке Гагарина. Там состоится праздничный концерт и историческая реконструкция. Мероприятие состоится 4 ноября с 14:00 до 17:00 часов», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи.
Авдеев отметил, что в честь праздника состоится всероссийская премьера фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Показ фильма пройдет в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».
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