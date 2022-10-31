Немцы помогут реабилитироваться свердловским участникам боевых действий

Ученые УрФУ и Тюбингенского университета выяснили, что дневной сон усиливает память о тревожных событиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Тюбингенского университета (Германия) и Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях. Эти данные помогут разработать стратегию реабилитации людей, которые получили эмоциональную травму во время военных действий. Об этом URA.RU рассказали в УрФУ.

«Понимание того, какой эффект оказывает сон в ситуациях, где возникает эмоциональная травма, важно для формирования эффективных стратегий поведения с пострадавшими во время какой-либо катастрофы, военных действиях. В ходе экспериментов мы определили, что дневной двухчасовой сон усиливает воспоминания о тревоге», — сказано в сообщении.

Реакцию страха изучали с помощью электроэнцефалографии. «Сейчас исследователи переносят исследования в клинику, чтобы определить, каким образом сон будет влиять на их уровень тревожности и формирование воспоминаний о страхе. В результате текущих исследований мы показываем, что реакция страха только на нейтральный звук формируется и усиливается после сна», — пояснили в уральском вузе.

Ранее URA.RU сообщало, что Правительство РФ выделило деньги на развитие Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Поддержка технологических проектов УМНОЦ будет производиться из федерального и регионального бюджетов. УМНОЦ получит на развитие 475 миллионов рублей.

Для достижения высоких результатов отечественной науки создаются мировые и региональные тематические центры. Также формируется система трансфера технологий, которые создавались в передовых научных институтах и вузах России. Правительство РФ выводит российских ученых на новый уровень в мировом научном сообществе.