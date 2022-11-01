Пермяк оспорил в суде недопуск на альтернативную службу

Суд обязал военкомат повторно рассмотреть заявление пермяка о гражданской службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми обжаловал в суде решение военкомата. Военный комиссариат отказал молодому человеку в прохождении альтернативной гражданской службы взамен военной из-за нарушения сроков подачи заявления. В суде посчитали, что никаких нарушений со стороны истца нет, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: признать незаконным решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу в отношении ФИО», — говорится в решении. Теперь военный комиссариат обязан повторно рассмотреть заявление пермяка на гражданскую службу.

Ранее истец будучи студентом в ПНИПУ отчислился из вуза по собственному желанию. Об этом он сразу же уведомил районный военкомат и вскоре подал заявление на замену военной службы альтернативной из-за пацифистских убеждений. Военный комиссариат отказал ему, объяснив свое решение нарушением срока подачи заявки. Однако в суде установили, что истец подал все необходимые документы на седьмой день после отчисления, соответственно, никаких сроков он не нарушил. Опровержения этого военкомат не предоставил.

Альтернативная гражданская служба в России — трудовой вид деятельности, осуществляемый гражданами РФ взамен военной службы. Согласно закону, гражданин имеет право на альтернативу в случае, если военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию.