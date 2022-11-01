В ПФР Ханты-Мансийска для избавления от трехмесячной очереди увеличили персонал

02 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Помимо электронной записи, на прием можно попасть и по живой очереди, получив талон Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отделении пенсионного фонда Ханты-Мансийска увеличили персонал для решения проблемы с трехмесячной очередью. Об этом URA.RU сообщили в ОПФР по ХМАО. «Большая электронная очередь объясняется возросшим объемом обращений граждан в клиентскую службу. Для решения проблемы в настоящее время выделено еще одно дополнительное окно для предоставления услуг югорчанам. Для оперативного обслуживания граждан в клиентской службе Ханты-Мансийска уже задействованы сотрудники из профильных отделов ОПФР по ХМАО. В клиентской службе Ханты-Мансийска в зале работает администратор, к которому можно обратиться по интересующим вопросам», — сообщил заместитель управляющего ОПФР по ХМАО Александр Сучков. Также клиентской службой ОПФР Ханты-Мансийска ведется прием граждан по живой очереди. Для этого нужно получить талон в терминале, расположенном в зале. Прием граждан ведется в штатном режиме: в понедельник — с 9:00 до 18:00 часов, со вторника по пятницу — с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед. Ранее URA.RU сообщало, что в жители Ханты-Мансийска ждут приема в Пенсионном фонде по несколько месяцев. В октябре жители получали талоны на январь 2023 года.

В отделении пенсионного фонда Ханты-Мансийска увеличили персонал для решения проблемы с трехмесячной очередью. Об этом URA.RU сообщили в ОПФР по ХМАО. «Большая электронная очередь объясняется возросшим объемом обращений граждан в клиентскую службу. Для решения проблемы в настоящее время выделено еще одно дополнительное окно для предоставления услуг югорчанам. Для оперативного обслуживания граждан в клиентской службе Ханты-Мансийска уже задействованы сотрудники из профильных отделов ОПФР по ХМАО. В клиентской службе Ханты-Мансийска в зале работает администратор, к которому можно обратиться по интересующим вопросам», — сообщил заместитель управляющего ОПФР по ХМАО Александр Сучков. Также клиентской службой ОПФР Ханты-Мансийска ведется прием граждан по живой очереди. Для этого нужно получить талон в терминале, расположенном в зале. Прием граждан ведется в штатном режиме: в понедельник — с 9:00 до 18:00 часов, со вторника по пятницу — с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед. Ранее URA.RU сообщало, что в жители Ханты-Мансийска ждут приема в Пенсионном фонде по несколько месяцев. В октябре жители получали талоны на январь 2023 года.