Куйвашев и помощник Путина сыграли в теннис. Фото

Помощник Путина Левитин и губернатор Куйвашев сыграли в настольный теннис

02 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и Игорь Левитин уже играли в настольный теннис семь лет назад (фото 2015 года) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и помощник президента РФ Игорь Левитин, который находится с рабочим визитом в Екатеринбурге, сыграли партию в настольный теннис. Они вместе с полпредом Владимиром Якушевым приняли участие в турнире, приуроченном к 15-летию клуба настольного тенниса УГМК, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Здесь создана прекрасная школа, которая является конвейером по выпуску высококлассных спортсменов. Но самое главное, у наших ребят появляется возможность попасть в клуб высокого класса, понимание того, как добиться высочайших спортивных результатов. И я понимаю, насколько создание такой базы организационно сложная задача», — обратился Куйвашев к участникам соревнований. Турнир проходил по олимпийской системе в парах. Попробовать свои силы согласились и Куйвашев с Левитиным. Оба сыграли против спортсменов УГМК. Это не первый раз, когда чиновники берут в руки ракетки: в 2015 году губернатор и помощник президента сразились друг против друга, приехав с инспекцией перед чемпионатом Европы на настольному теннису, который принимал Екатеринбург. Полпред Якушев, также приехавший на церемонию, отметил, что клуб УГМК воспитывает звезд спорта, на которых равняется подрастающее поколение. Лучшие тренеры получили из рук Левитина и Куйвашева благодарственные письма и грамоты. Левитин работает в Екатеринбурге с 1 ноября. Чиновник принял участие в открытии торгово-логистического центра «Уральский», побывал на чемпионате России по дзюдо и провел совещание с руководством региона. В предыдущий раз Левитин был в Екатеринбурге в ноябре 2021 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и помощник президента РФ Игорь Левитин, который находится с рабочим визитом в Екатеринбурге, сыграли партию в настольный теннис. Они вместе с полпредом Владимиром Якушевым приняли участие в турнире, приуроченном к 15-летию клуба настольного тенниса УГМК, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Здесь создана прекрасная школа, которая является конвейером по выпуску высококлассных спортсменов. Но самое главное, у наших ребят появляется возможность попасть в клуб высокого класса, понимание того, как добиться высочайших спортивных результатов. И я понимаю, насколько создание такой базы организационно сложная задача», — обратился Куйвашев к участникам соревнований. Турнир проходил по олимпийской системе в парах. Попробовать свои силы согласились и Куйвашев с Левитиным. Оба сыграли против спортсменов УГМК. Это не первый раз, когда чиновники берут в руки ракетки: в 2015 году губернатор и помощник президента сразились друг против друга, приехав с инспекцией перед чемпионатом Европы на настольному теннису, который принимал Екатеринбург. Полпред Якушев, также приехавший на церемонию, отметил, что клуб УГМК воспитывает звезд спорта, на которых равняется подрастающее поколение. Лучшие тренеры получили из рук Левитина и Куйвашева благодарственные письма и грамоты. Левитин работает в Екатеринбурге с 1 ноября. Чиновник принял участие в открытии торгово-логистического центра «Уральский», побывал на чемпионате России по дзюдо и провел совещание с руководством региона. В предыдущий раз Левитин был в Екатеринбурге в ноябре 2021 года.